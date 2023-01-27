掌握2023職場5大趨勢！年後轉職更順利

▲趁著年假先掌握好2023年的職場趨勢，更有底氣迎接開工。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

疫情改變了世界許多，其中也包括了工作環境和產業運作模式等，雇主和員工都在思考「新常態」會是什麼樣子，國外網站《FASTCOMPANY》以美國為例整理出5大2023年的職場趨勢，無論是年後想轉職或是希望掌握先機的人，不妨參考看看，讓自己在遇上變化時先做足準備。

1、需提高技能和發展軟技能

進入新的一年，經濟仍是不穩定，多學一些技能傍身，才能在組織中多一份競爭力，不少公司也鼓勵員工持續學習，因此看到許多公司為員工推出學習和發展計劃，員工學到新技能，公司則靠此再多獲利，達成雙贏局面。軟技能指的是人際溝通、決策制定、時間管理和團隊協作等，如果擁有這些能力，自然會成為公司組織需要的管理人才。

2、必須適應不同的工作環境

以往就待在辦公室上班，但因為疫情許多人必須居家工作，對於如何靈活地在不同工作場所都能發揮最大生產效能，就是職員最強武器。未來預期將有不少公司選擇彈性讓員工在不同場所工作，既能擁有遠程的自由和獨立性，同時提供辦公室有面對面交流的機會。另外，老闆在員工遠距工作時，應保持信任，若是過度監控反而容易打壞團隊氣氛。

3、招聘時人才更加注重福利

據美國研究發現，將近60%的美國求職者認為福利是找工作時僅次於薪水的重要條件。疫情使得勞動力市場人才持續短缺，因此許多公司祭出更全面且有吸引力的福利方案，用來吸引和留住頂尖人才，像是給予生育治療、財務健康計劃和寵物保險等；求職者也更勇於把福利視作談判策略，例如提出增加休假天數、育兒假等。

4、薪酬透明讓員工更有動力

薪酬透明度是糾正工資差距和消除薪酬歧視的方式，美國已有兩州制定了薪酬透明度法案，要求雇主在職位描述中說明薪資範圍；根據國外研究調查結果，有近35%的求職者遭受過薪酬歧視，其中超過50%為女性，顯示女性在就業市場仍是弱勢。薪酬透明度對雇主也有好處，給出合理的薪資範圍能成為強有力的誠信品牌聲明，吸引優秀的求職者。

5、經濟不確定性影響心理健康

有國外的經濟學家表示，經濟衰退可能迫在眉睫，再加上疫情，引發了許多人的心理健康問題；為此，不少公司提供了相關的健康福利，例如冥想時間、按摩或是專業的心理諮商。由於工作不穩定會連帶影響生活其他層面，未知的恐懼對心理健康產生負面效果，雇主有義務給予員工相關資源來改善心理狀態，進而維持工作績效。

如今工作類和職場環境變化快速，所有人都需要不斷適應、跟上變化，了解未來的趨勢更有助於把握住在勞動力市場中茁壯成長的機會。