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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幻象飛官吳邦彥赴北約受訓　曝：學員知道台灣是維繫全球經濟的關鍵

記者蘇晏男／新竹報導

空軍第42作戰隊中校副隊長、幻象2000飛官吳邦彥曾參加北約防衛學院戰略111年班，他受訪指出，與他同班次的學員知道台灣在高科技扮演舉足輕重角色，認為供應鏈穩定，方有安定、和平局勢，是一個維繫全球經濟的重要關鍵。

國防部11至12日舉行「國軍112年春節加強戰備媒體參訪活動」，首站是到新竹空軍基地觀摩幻象2000機起降落。吳邦彥受訪時，因其曾參加過北約防衛學院戰略班而備受關注。

▲空軍第42作戰隊中校副隊長、幻象2000飛官吳邦彥（圖中）。（圖／記者蘇晏男攝）

▲空軍第42作戰隊中校副隊長、幻象2000飛官吳邦彥（圖中）。（圖／記者蘇晏男攝）

吳邦彥表示，北約防衛學院戰略班次是台灣常態性的交流班次；在為期六個月的課程中，主要以北約成員國及伙伴國的派訓學員，一同參加課程，研討國際及相關區域局勢，而課程目前著重俄烏與東歐情況、印太區域情勢。

對於參加北約防衛學院戰略班最大收穫是什麼？吳邦彥指出，主要以參與課程的北約成員國學員一同研討，也可以了解各國對國際情勢看法；課程班隊中有軍職、文職人員，提供外交與軍事的寶貴意見，讓他汲取不同觀點。

針對課程上有無教導軍事專業或協同訓練？吳邦彥說，沒有針對軍事專業訓練，而是主要著重在國際及區域局勢研討跟探討，並非針對軍事上的協同作戰或合作。

媒體詢問，與北約成員國學員交流時，他們有無表達對台灣的看法？吳邦彥回應，課程研討過程中，對方知道他的背景，也會相互交流意見，各國有各自的國防、政策，因此學員間會意見交流，了解彼此態勢。

媒體追問吳邦彥，有無北約學員國表達對台灣的認知，讓他印象深刻？吳說，台灣在高科技扮演舉足輕重角色，「他們也知道」，認為供應鏈穩定方有安定、和平局勢，是一個維繫全球經濟的重要關鍵。

▼幻象2000。（圖／記者蘇晏男攝）

▼幻象2000。（圖／記者蘇晏男攝）

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