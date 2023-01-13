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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勗勉北部地區戰備部隊　蔡英文：會讓國軍有更紮實有效的訓練

▲▼北測中心、空軍二聯隊。（圖／總統府提供）

▲蔡英文勗勉北測中心、空軍二聯隊等北部地區戰備部隊。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文13日上午前往新竹春節勗勉「空軍第2聯隊」、「國軍桃園總醫院新竹分院」、「陸軍北測中心及基訓部隊」，除聽取空軍第2聯隊「第42作戰隊111年天龍演習簡報」，也分別視導「國軍新竹分院體檢中心」及裝甲542旅「聯兵營戰鬥射擊演練」等。

蔡英文致詞時說，近期，共軍在台海周邊持續進行軍事活動，國軍嚴密監控，並且沉著因應，持續戰備訓練。今天來到這裡，就是要讓國人看見中華民國國軍的精實表現，請國人同胞安心，也要感謝國軍弟兄姊妹的付出。

蔡英文重申，台海及區域的和平穩定是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。面對中國的軍事威脅，台灣的立場很清楚，我們不會升高衝突，也不會挑起爭端，但我們會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的陣線。

蔡英文說，前兩週，她到澎湖及嘉義了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」以及機步234旅的「機步排應援作戰實兵演練」。今天，則來到陸軍北測中心看到裝甲542旅的「聯兵營戰鬥射擊演練」，運用高科技的「實兵模擬接戰系統」，讓聯合兵種協同作戰，在想定場景進行驗證，並在演練之後，即時回顧及反覆檢討，提升訓練成效。

蔡英文強調，國軍的訓練內容跟訓練方法的提升和調整，都是因應當前戰備需求。未來，義務役恢復一年後，依照任務需求，也會接受這樣的訓練。蔡英文也請國防部在這一年，務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升，讓國軍部隊有更紮實以及更有效率的訓練。

蔡英文也提到，剛才也見到空軍第2聯隊在年度戰術總驗收得到「空戰王」及「箭靶王」榮譽的優秀教官，充分展現2聯隊平時紮實的訓練成果。近期共機擾台，2聯隊也在第一時間升空應對，捍衛我們的領空。

最後，蔡英文說，再過不久就要過農曆新年，她要再次感謝全體國軍的付出，讓國人能安心過年。過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人；能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，也一定要好好陪伴家人。

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