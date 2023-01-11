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北約與歐盟合作聲明　首提共同因應中國獨斷行為

▲▼北約與歐盟合作聲明，首次提到共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。（圖／路透）

▲北約與歐盟合作聲明，首次提到共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。（圖／路透） 

文／中央社

北約與歐盟10日發布合作聲明，除強調持續支持烏克蘭、譴責俄國，並將在關鍵基礎建設及太空、新興科技等攸關安全的領域擴大合作；同時首次提到共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與歐洲聯盟（EU）理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）10日在北約位於布魯塞爾的總部簽署睽違4年半的合作聲明，隨後並舉行聯合記者會。

聲明內容除了俄烏戰爭相關議題，並特別指出：「我們生活在一個戰略競爭日增的時代。中國不斷擴大的獨斷行為和政策，為我們帶來必須面對的挑戰。」

范德賴恩在記者會提及上述聲明內容前，還加了一句：「俄羅斯不是唯一的威脅。」

這是北約與歐盟首次在合作聲明提到中國，之前的合作聲明分別在2016年、2018年簽定。

▲▼北約與歐盟合作聲明，首次提到共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，俄羅斯不是唯一的威脅。（圖／路透）

相較前兩次聲明以資訊安全、反恐、部隊移動便利性為主要合作內容，這次聲明進一步將合作領域擴大到重要性愈來愈顯著的議題：地理戰略競爭（geostrategic competition）、韌性、保護關鍵基礎建設、新興及顛覆性科技、太空、氣候變遷對安全的意義，以及外國干涉和操縱資訊。

歐盟原本宣布新合作聲明在去年6月完成，不料卻拖了大半年，引起外界議論。目前歐盟27個成員國有21個與北約重疊，但美國在北約具有高度影響力，而俄烏戰爭凸顯了歐盟在防衛上依賴美國，也促使歐盟增加防衛預算、更關注戰略領域，未來與北約是否出現「競合」關係令人好奇。

記者會上米歇爾被問及去年3月歐盟理事會（European Council）曾提出「戰略自主」，如今與北約強化合作是否代表將淡化「自主」。他表示，歐盟的戰略自主是以能源主權、國防安全、科技主權為3個支柱，與北約及其他盟友關係是互補的，俄國侵略烏克蘭將歐盟與北約拉得更近。

史托騰柏格則引述合作聲明的內容，強調北約仍是共同防禦的基礎，對歐洲安全至關重要，而歐洲各國強化國防能力，對北約也是互補、互通的。

雖然兩個成員龐大的組織本身要整合成員共識就不容易，跨組織合作更是複雜，但俄烏戰爭促成了西方陣營數十年來最團結的時刻，正如合作聲明所言，跨大西洋的連結「比以往更顯重要」。

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