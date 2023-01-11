「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

記者蘇晏男／新竹報導

空軍年度「戰術總驗收」（天龍操演）2022年底落幕，在戰術競賽中，空軍第42作戰隊中校作戰長莊惟博獲「空戰王」，第42作戰隊上尉飛官張護薳則拿下「箭靶王」。莊惟博指出，這次戰術總驗收場景是「制空作戰」，他與隊員藉良好作戰操作、默契配合，最終將4架F-16機全數擊殺，戰損是被擊殺1架幻象2000型機，戰果1：4。

國防部11日至12日進行春節戰備巡弋操演，並安排媒體參訪。莊惟博受訪指出，此次戰術總驗收場景是「制空作戰」，由4架幻象2000型機對抗4架F-16型機模擬的紅軍，在固定時間內達成固定任務，再按照相關評分標準評定成績。

▲空軍幻象2000起飛。（圖／記者蘇晏男攝）

莊惟博說，本次對抗情況，是藉由隊員良好作戰操作、默契配合，最終將4架F-16型機全數擊殺，戰損是被擊殺1架幻象2000型機，戰果1：4。

對於操演科目可否運用在對抗共軍上？莊惟博表示，空君秉持為戰而訓、戰訓合一，平常訓練是為了做好一時的萬全準備，遵從國防部戰被指導作相對應操作。至於今年訓練被任務壓縮，怎分配？莊惟博說，模擬機有4機連線功能，會犧牲假期，利用歸尋系統實施戰術戰法研討。

張護薳則說，箭靶項目是藉由空中飛機機砲去做射擊，由飛機內建的30公釐機砲及機砲砲彈，採電子靶射擊，完成起飛攔截防空操作。

張護薳表示，戰術總驗收是空軍二代機（幻象2000、F-16、經國號）頂尖飛行員齊聚競賽，他能在佼佼者勝出，感到很光榮。