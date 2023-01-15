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芬蘭瑞典入北約受阻　土耳其6月前不開綠燈

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲總統艾爾段領導下的土耳其，普遍支持他採取的強硬政策。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡14日專電

芬蘭與瑞典申請加入北約已逾半年，卻由於北約集體同意的程序而幾無進展。土耳其官員說，在5月或6月舉行的重要選舉前，土耳其國會不太可能就這兩國加入案進行表決。

北大西洋公約組織（NATO）接受新成員國，必須得到所有成員國同意。芬蘭及瑞典在冷戰期間長期維持中立，去年2月烏克蘭戰爭爆發後申請加入北約，卻因土耳其及匈牙利遲遲未批准而無法如願。

華爾街日報（WSJ）報導，土耳其總統首席顧問卡林（Ibrahim Kalin）今天在伊斯坦堡告訴記者，「我們這裡不急，他們急著要加入北約」。由於土耳其公眾輿論普遍支持總統艾爾段（Tayyip Erdogan）對芬蘭及瑞典與庫德分離主義者的關係採強硬政策，政府不太可能要求國會就此表決。

卡林說，在野黨會提出各式各樣的疑問。土耳其幾個月後就要舉行選舉，「我們不能拿我們的政治資本冒險」。

土耳其預計6月底前舉行總統及國會大選，由6個政黨組成的在野聯盟將挑競選連任的艾爾段。

北歐兩國加入北約之路始於去年年中。當時芬蘭、瑞典及土耳其在馬德里舉行的北約峰會期間簽署3方備忘錄。芬蘭、瑞典及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）之後持續與土耳其溝通，盼安卡拉促成北約歷史性擴展。

土耳其以芬蘭、瑞典兩國窩藏與庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）軍事團體等土耳其視為恐怖分子的人士，以及兩國2019年停止出口武器到土耳其等為由拒開綠燈。

芬蘭與瑞典隨後取消對土耳其出口武器的限制，瑞典也修憲強化國內反恐法律。

土耳其另向瑞典開條件要求引渡數十人，包括遭控參與2016年失敗政變的記者肯尼斯（Bulent Kenes）。瑞典最高法院去年底駁回這項要求。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）本月初在安全會議上表示，瑞典無法滿足土耳其所有的要求。「土耳其證實我們已做到我們說過會履行的事，但他們也說他們想要我們不能做出的讓步及我們不想做出的讓步。」

「所以現在球在土耳其手上。」

芬蘭及瑞典加入北約案也牽涉到美國總統拜登（Joe Biden）有意向土耳其出售價值可能達200億美元（約新台幣6056億元）的F-16戰機。路透社昨天引述3名消息人士報導，這項土耳其心心念念的軍售案仍在非正式審查過程中，但只要土耳其拒絕准許北歐兩國加入北約，美國國會也不太可能批准這項軍售案。

北約下屆峰會預計7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

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