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「鋸骨機分屍」成碎肉！前黑道男虐殺女兒前男友　絞殺後丟冷凍庫

▲桃園市桃園區某大型賣場李姓員工，去年9月起在員工廁所內燈罩上安裝手機竊錄女同事如廁，後來被發現後查出是李男所為。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲死者在廁所被虐待，最後遭到殺害分屍。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本一名前黑社會分子因為不滿女兒的前男友在分手後還不斷使用女兒名下的電話號碼，因此憤而將其殺害。被告先是以各種殘暴手段虐待對方，隨後再用繩索將其勒斃，最後把死者的屍體放入自己經營的冷凍鮪魚中盤公司的大型冷凍櫃中，待屍體僵硬後，再用切鮪魚用的鋸骨機分屍，並丟到焚化爐裡毀屍滅跡。

根據《富士新聞網》報導，現年55歲的前山口組成員島田一治2016年3月涉嫌在埼玉縣川口市的一間酒吧，與朋友A男聯手殺害女兒的前男友伊藤龍成，因此遭到問罪。然而島田在首次開庭中僅承認自己施虐死者，並未承認殺人。A男則是在拘留期間自殺身亡。

島田的辯護律師主張，「在殺人現場的其他同夥的證言並不一致，難以認定其殺人行為，證據並不充分。」且死者伊藤龍成的屍體至今仍未被發現，因此案情也一度陷入膠著。

檢方指出，伊藤是島田女兒的前男友，被告因不滿伊藤在兩人分手後，仍繼續使用女兒名下的電話，因此憤而找上對方工作的酒吧，並質問有關手機的事情。隨後島田便將伊藤拖到酒吧的廁所內，不斷毆打被害人臉部，並且持續加強施暴的強度。

儘管伊藤不斷懇求他停止暴力行為，但島田仍拿出打火機焚燒被害人的下體，隨後又在對方頭髮上潑灑酒精，A男則是在一旁點火。兩人將伊藤的衣服扒光後，用繩索將他綁在馬桶上，並強餵安眠藥。根據目擊者證言，島田與A男此時就已經開始商討「後續的事」，也就是說早就有意致其於死地。

兩人擔憂長時間的暴行會被舉發，最終決定滅口，把伊藤帶出酒吧廁所，並用繩索勒緊他的脖子，使其失禁。而動彈不得的被害人又繼續被兩人勒脖、踩踏身體因此死亡。

島田隨後找到其他同夥將屍體運至自己經營的冷凍鮪魚中盤公司，並使用公司內部的超低溫冷凍庫，冷凍死者的屍體。數日後 ，他將遺體取出，並使用專門用來切割鮪魚的鋸骨機分屍，並將屍塊與碎肉丟入焚化爐中燃燒。埼玉縣警方經過一系列的追查，最終只找到一部份的遺體。

儘管沒有屍體的殺人案件難以立案，但埼玉地方法院仍透過目擊者證詞等各項證據，宣判殺人罪成立，並判被告20年有期徒刑。

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