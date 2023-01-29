高雄13處社宅動工中！「這一棟」1594戶全台第2大　還擬降租金

▲高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄力拼興建社會住宅，截至目前已有13處的社會住宅動工，包含高雄市政府自建的3處，亞灣區社宅、岡山大鵬九村及大寮社會住宅等，戶數將超過7千戶。其中，位於楠梓的清豐安居社宅，戶數上看1594戶，是全台第二大，僅次於林口世大運社宅，市府承諾將透過囤房稅增加租金補貼，研擬調降社會住宅租金，減輕民眾負擔。

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土，預計2026年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

位於楠梓區的清豐安居社宅，戶數上看1,594戶，是全國第二大的社會住宅，為僅次於林口世大運社會住宅。因台積電到楠梓設廠，致住宅需求快速，包括橋頭科學園區、楠梓產業園區及原先的楠梓科技園區，三大園區大量就業人口，配合S廊道產業發展，未來北高雄人口增加快速，住宅需求也會更強勁。

清豐安居社宅位於清豐五路及土庫路所夾街廓，基地座落在橋頭科學園區、大社工業區及楠梓產業園區之間，住宅周邊交通便捷，距捷運青埔站800公尺。社宅規劃1幢地下2層，地上8棟（1棟13層、7棟14層），將提供1,594戶，預計2026年完工。

▲高雄最大社宅清豐安居戶數上看1594戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至目前，高雄市總計有13處的社會住宅動工，包含高雄市政府自建的3處，亞灣區社宅、岡山大鵬九村及大寮社會住宅，預計超過7千戶。未來再配合大林蒲遷村的社會住宅需求，總計將達到1萬5千戶的社會住宅目標。

高市府預計透過囤房稅增加租金補貼，減輕年輕人負擔，目前也在研擬調降社會住宅負擔比例，降低社會住宅租金，希望減輕民眾負擔。

高雄市長陳其邁指出，展望未來新的市長任期，社會住宅建設仍然是其與市民不變的承諾，市府將持續與國家住都中心合作，戮力達成1.5萬戶的總體社宅目標，讓每一位在高雄居住的民眾都能獲得基本的居住權保障。