2歲兒子啤酒罐中拉尿！爸不知「一口喝光」崩潰：漱口2分鐘

▲2歲兒子啤酒罐裡拉尿，被爸爸一口喝光。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

原以為還剩下小半罐「啤酒」，準備一飲而盡，可喝到嘴裡才發現不對勁，裡面竟是2歲兒子的童子尿，這令黑龍江黑河市的任姓爸爸哭笑不得。近日，他崩潰表示，當時喝下去是熱乎的，吞下去後才感覺味不對。

據《極目新聞》報導，妻子笑瘋表示，當天全家人一起吃晚飯，丈夫喝了幾罐啤酒，喝完後就隨手將啤酒罐放在地上。他們也沒注意到，2歲兒子什麼時候用空罐子接了尿，還放到了廚房流理台台面上。

王女說，「我老公吃完飯收拾碗筷，看到台子上的啤酒罐打算扔了，可拿起來搖了搖發現裡面還有點。他以為自己酒沒喝完，於是一口喝了下去，才發現不對勁。」

「我當時想著，剩這點酒不能浪費，可喝下去卻是熱乎的，咽下去後感覺到味道不對，不僅鹹還發澀」，任男崩潰表示，因為尿喝到肚子裡也吐不出來，最後，他只能不停地漱口，漱了將近兩分鐘。

聽到丈夫在廚房裡大叫，在客廳玩手機的王女趕緊跑進來，發現老公一直在漱口，臉漲得通紅，「我當時還想著，喝這點啤酒也不至於吐了，臉還紅成那樣。」

王女回憶稱，後來她問了兒子，他承認自己往啤酒罐裡尿了尿，問他為啥這麼做，他也說不清，「可能與以前我給他用瓶子接過尿有關，畢竟才是個2歲多的孩子。」

爸媽表示，這個兒子是他們的二寶，平時一向很調皮，經過這件事以後，他們已經教育了孩子，讓他下次不能再這樣做了。