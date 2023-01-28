訂8880元年菜少給錢！工讀生慘賠4000元想討被拒　奧客留1星負評

▲台北信義區一家人訂8880元年菜，卻跟工讀生說是6880元。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市信義區忠孝東路一間泰式餐廳日前開售8880元、6880元兩套年菜。沒想到，信義區一組客人訂了兩組8880元的年菜，最後卻跟工讀生說是6880元的，讓工讀生慘賠4000元。網友認為客人不誠實，店家也不該讓工讀生承擔損失。事後，業者澄清，已自行吸收4000元費用。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他是該店的常客，聽店家訴苦後決定發文。他說，住在信一區的一戶客人，過年期間跟店家訂了兩桌8880元的年菜，趁老闆娘不在跟工讀生說訂的是6880元的年菜，「人家工讀生大過年在這邊打工，卻要賠4000元，你們良心不痛嗎？」

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他說，店家事後打電話該名客人說算錯了，但對方卻理直氣壯地說要留下負評，事後真的留言，內容卻與年菜無關，而是說內外場人員未戴口罩、上菜速度慢、口味不道地等，讓店家也不滿回覆，「我們沒戴口罩先賠不是，但是你們家訂年菜8880元的，吃完沒付足8880元，只付6880元就跑掉」。

▲▼客人留下一星負評（上圖）。原PO全文（下圖）。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「報警處理，不用賠錢，要求把菜餚吐出來還給店家完整的一桌菜」、「店家應該報警告詐欺」、「這種錢也要凹，還留負評，真的有夠狂的」、「這家店附近幾乎都是豪宅，A這4000真的划算嗎」。

也有人說，「少給錢是很奧客，但這不是工讀生的錯啊，沒理由要工讀生賠錢」、「老闆憑什麼叫工讀生賠」、「讓工讀生賠錢？你的良心也不痛嗎？」「為什麼要拿工讀生出來情緒勒索」、「老闆你多賺錢也沒多分給工讀生阿，怎麼賠錢了要人家賠呢，你可以給予懲處，但扣人薪水這是可以提告的你知道嗎」、「讓工讀生補4000的老闆問題更大吧！錢你在賺責任讓員工擔」。

事後，原PO表示，「店家吸收了4000元的費用，大過年出來做生意不容易啊，我只是常來吃的朋友」。