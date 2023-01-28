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過年公車誤點！兒吵買刮刮樂「就這張」　樹林父子中100萬

▲▼彩券。（示意圖／記者吳珍儀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳珍儀攝）

文／中央社

喜迎金兔年，不少民眾購買刮刮樂試手氣，新北市樹林區一間彩券行描述，過年期間公車誤點，一名年約40歲的父親耐不住兒子堅持要買刮刮樂，小孩選了特定一張「1200萬大吉利」，當場刮開「有好多零」，也讓父親表情從不耐轉為驚喜。

台彩指出，「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元；截至1月26日，已刮出0個1200萬元、25個100萬元。

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台彩表示，根據新北市樹林區「民利樂彩券行」描述，年約40歲的父親與其兒子在彩券行外的站牌等公車，過年期間車子誤點，小朋友不耐久候，吵著要父親買刮刮樂玩，進店後，一直指著同一張「1200萬大吉利」，很堅持要刮那張。

「民利樂彩券行」指出，這名父親有點不耐煩、催促說公車快到了回家再刮，小朋友堅持要當場刮，刮開後跟父親說，「你看，這張有好多零喔」；父親拿過去一看，表情從不耐轉為驚喜，居然是幸運刮中新台幣100萬元。

這名父親開心地表示，公車誤點和小孩堅持，竟然能幸運刮中百萬大獎，真的是冥冥之中自有安排。

此外，「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元；台彩統計，截至1月26日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、183個100萬元。

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