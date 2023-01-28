買刮刮樂被插隊「結果中了3000萬」　他嗨翻：不敢相信！

▲史蒂芬買刮刮樂被插隊，於是改買別張，竟然中獎100萬美元。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州居民史蒂芬（Stephen Munoz Espinoza）前往購買刮刮樂，正在自動販票機排隊時，卻被一名無禮的陌生人插隊在正前方。他忍住怒氣，轉身在櫃台購票，竟然中了100萬美元（約新台幣3000萬元），領獎時直呼「我不敢相信！」

43歲的史蒂芬工作一整天後決定試試手氣，未料卻被插隊，「漫長的一天結束了，我很疲倦」，因此決定不浪費力氣爭論，而是直接洽詢服務員，花費50美元（約新台幣1500元）購買一張「500X The Cash」刮刮樂，而這款遊戲頭獎為2500萬美元。

綜合美媒報導，史蒂芬現居德拉海灘（Delray Beach），25日駕車前往佛羅里達彩券公司（Florida Lottery）位於塔拉哈西（Tallahassee）的總部領獎，才意識到一切都是真的。他受訪時透露，自己選擇一次性領取，稅後實領82.8萬美元（約新台幣2500萬元），計畫利用這筆錢替家人買一棟房子。