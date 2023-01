買刮刮樂被插隊「結果中了3000萬」　他嗨翻：不敢相信！

▲史蒂芬買刮刮樂被插隊,於是改買別張,竟然中獎100萬美元。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合外電報導

美國佛州居民史蒂芬(Stephen Munoz Espinoza)前往購買刮刮樂,正在自動販票機排隊時,卻被一名無禮的陌生人插隊在正前方。他忍住怒氣,轉身在櫃台購票,竟然中了100萬美元(約新台幣3000萬元),領獎時直呼「我不敢相信!」

43歲的史蒂芬工作一整天後決定試試手氣,未料卻被插隊,「漫長的一天結束了,我很疲倦」,因此決定不浪費力氣爭論,而是直接洽詢服務員,花費50美元(約新台幣1500元)購買一張「500X The Cash」刮刮樂,而這款遊戲頭獎為2500萬美元。

綜合美媒報導,史蒂芬現居德拉海灘(Delray Beach),25日駕車前往佛羅里達彩券公司(Florida Lottery)位於塔拉哈西(Tallahassee)的總部領獎,才意識到一切都是真的。他受訪時透露,自己選擇一次性領取,稅後實領82.8萬美元(約新台幣2500萬元),計畫利用這筆錢替家人買一棟房子。

