過年玩刮刮樂輸慘　「靠1招」竟中獎了！她嗨炸：都市傳說是真的

▲刮刮樂。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

隨著春節連假的喜慶氛圍，許多民眾紛紛前往彩券行試手氣，想為自己加一個新春大紅包，有網友表示，今年花了3000多元買刮刮樂，結果只中600元，決定收手時，突然想到之前新聞提到，請店員挑會中獎，於是當場實測，居然中獎了，讓她又驚又喜。

原PO在Dcard發文，「真的要相信店員，隨便選真的中獎了」，今年花了3000多元在刮刮樂上，結果只中600元，本來想就此收山，突然想到很多關於台彩的新聞，「印象最深刻的是，店員隨手一指中大獎那篇」。

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於是她請店員隨便選一張面額100元的刮刮樂，本來以為沒希望了，「最後一個出現兔子，居然中500元了」，店員隨手一挑，居然就中獎，讓她超驚訝，「看來店員真的是神手！明天再去請他幫我選一張」。





▲原PO請店員選一張，結果就中獎了。（示意圖／記者陳依旻攝）

貼文一出，不少網友點頭，「這是真的欸，我有次連買3張刮刮樂都沒中，結果店員隨便選就中，雖然額度比較少，大概100元中200元」。還釣出店員留言，「我之前就幫客人拿200元中1萬元，自己玩都沒中那麼多」。

不過有網友指出，會不會中獎其實還是看個人運氣，「我前幾天請店員幫我選2張2000元的，他選了9號跟10號，兩個都摃龜」、「別相信店員，你只是運氣好而已」、「你只是賽到的而已」、「別給店員壓力吧，等一下挑沒中又被嫌」、「身為店員，我隨便選隨便不中，守門員是我」。