漁民捕獲「價值11萬大魚」樂歪！長67公分全身閃金光：超罕見

▲浙江寧波漁民捕獲2.4公斤大黃魚。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市寧海縣強蛟鎮峽山村漁民王明明1月25日22時20分，在朋友圈曬出喜訊，捕獲一條4.8斤（2.4公斤）野生大黃魚，以26600元人民幣（約新台幣118886元）的價格售出。他興奮表示，「沒想到春節第一網就捕到這麼大的野生大黃魚，今年絕對是個好兆頭。」

據《中新網》報導，1月25日17時，王明明和父親駕船來到象山港尾的寧海灣中央山島附近，小心翼翼合力收起漁網，盼望著新春伊始能有個好運氣。漁網一拉上來，只見一條金光閃閃的大黃魚格外醒目，在網裡活蹦亂跳。

王明明拿卷尺測量了一下，大黃魚體長67公分，再量了下重量，「竟然有2.4公斤！」他稱，「除了這條大黃魚，網裡還有一條0.5公斤左右的黃魚，以及黑鯛、鱸魚、鯔魚等漁獲，收獲頗豐。」

躺在船艙裡的大黃魚通體金黃，嘴巴一張一合，偶爾還發出「咯咯」的叫聲。據有著40年捕魚經驗的王明明父親介紹，野生大黃魚與養殖大黃魚相比，體態更修長挺拔，因為野生大黃魚在海洋環境下大範圍、長距離的巡遊，魚尾的活動量更大。而養殖大黃魚體型會比較富態，魚肚子顯得圓鼓鼓。

「第一網能有好收獲，應該跟剛剛過去的寒潮有很大關係」，王明明父親表示，每當颱風或寒潮過後，平時沉在海底的魚蝦就會浮上來呼吸氧氣，這個時候相對容易捕到大魚，老漁民一般都會挑選這樣的時機出海捕魚。

在峽山碼頭，許多漁民和村民聞訊趕來一睹大黃魚風采。當地老漁民表示，這麼大的野生大黃魚，在近海非常罕見，至少需要5年以上的生長期。

據悉，野生大黃魚因其量少而昂貴，被稱為海裡的「土豪金」，一般野生大黃魚長速較慢，所以越大越貴。王明明表示，近3年來，他們父子平均每年都會捕獲2條2公斤以上的野生大黃魚，0.5公斤以上的大黃魚更是經常能捕到。