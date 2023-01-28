「希望我是錯的」　美空軍上將預測：美中將在2025年開戰

▲中共解放軍實施環台軍演。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國四星上將、空軍機動司令部（AMC）總司令米尼漢（Gen. Mike Minihan）預測，美中將在2年後爆發戰爭，「我希望我是錯的，但直覺告訴我會在2025年交戰。」他命令麾下軍官做好充分準備，對目標「發射彈匣」（fire a clip），而且還要「瞄準頭部」。

NBC報導，米尼漢撰寫內部備忘錄，並於27日發送給空軍機動司令部所有空軍聯隊指揮官，以及其他空軍作戰指揮官。內容寫道，由於台灣和美國都將在2024年舉行總統大選，因此美國會被「分散注意力」，而中國國家主席習近平就有機會對台灣採取行動。

▲美國四星上將米尼漢（Gen. Mike Minihan） 。（圖／翻攝推特@ArmyWarCollege）

米尼漢列出一系列準備目標，包括建立「一個強化、準備就緒、整合且靈活的聯合部隊機動小組，準備好在第一島鏈內戰鬥並取得勝利」，他還命令下屬2月28日前回報作戰準備工作重點。

米尼漢還指示，今年2月期間，空軍機動司令部所有人員應更新紀錄及緊急連絡人資訊，並於3月期間「考量個人事務以及是否計畫造訪服役基地的法律辦公室，確保在法律上已經準備就緒」。

美國空軍機動司令部編制近5萬名官兵及近500架飛機，負責軍方運輸與燃料補充。發言人27日證實備忘錄內容屬實，而米尼漢上將的命令建立在去年該司令部的努力之上，「如果威懾失敗…要讓機動空軍部隊為未來衝突做好準備」。

▲解放軍東部戰區一架共機參與環台軍演。（圖／路透）

對此，美國國防部發言人、准將賴德（Patrick Ryder）聲明，「《美國國防戰略》明確表明，中國是國防部『步步逼近的挑戰』（pacing challenge），而我們的關注仍是致力與盟友伙伴一同維護和平、自由、開放的印太地區」。另一位國防部官員說，「這些評論不代表本部對中國的觀點。」

2021年3月，美國退役海軍上將、前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）向參議院軍事委員會表示，「台灣顯然是（中國的）野心之一…接下來6年，威脅是顯而易見的。」但本月稍早，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）被問及中共犯台急迫性時回應，「我們最近看到的是中國軍隊方面一些非常挑釁的行為，以及建立新常態的意圖。但這是否意味著一場入侵即將到來，我對此嚴重懷疑。」