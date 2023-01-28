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台北捷運哪站該被踢掉？鄉民狂點「這站」卡爆整條線：像為炒房而設

▲▼台北捷運。（圖／資料照）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

捷運方便又快速，是不少人出門的首選。但一名網友表示，現在台北捷運總共有超過100站，每個站的流量和功能都不一樣，好奇如果要淘汰其中一站，大家會選擇誰？文章曝光後隨即掀起討論，不少網友都認為是「小碧潭站」，更批「為了它，拖了整條綠線調度」。

原PO以「台北捷運踢掉一站，要踢誰？」為題在PTT發文表示，台北捷運現在總共有6條路線、131站，每一站都有不同的功能，旅客流量相差很大，但如果要捨棄一站，會選擇刪掉哪一站。

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文章曝光後掀起討論，不少網友點出自己最少去的車站，「（大）坪林吧，根本很少去」、「問就是小南門」、「可以刪的可能是什麼辛亥、萬芳社區之類的吧」、「善導寺啦」、「每條線末端的站，不少都滿冷門，環狀線有些也沒啥必要吧」、「象山吧，離世貿101這麼近」、「淡水線有一些很冷門」、「路線圖覺得北門好像算不重要」、「忠義吧，聽都沒聽過」。

其中最多人點出的是小碧潭站，「小碧潭站設置真的扯，就像為炒房而設」、「小碧潭，整條綠線被一個小站卡爆」、「當然是小碧潭，為了它，綠線有時候間距要6分鐘以上，特權爛站，犧牲一堆人時間，滿足少部份炒房人」、「小碧潭啦，為了一個站拖綠線班次間距」、「小碧潭用公車就好了，沒必要捷運」、「小碧潭啊，車又少又難等還不如坐公車」，但還是有人替小碧潭站說話，「小碧潭那邊有重劃區，撤不得」、「小碧潭自從有了IKEA後，人也開始變多」、「以前小碧潭幾乎沒人，現在搭捷運人有變多一些」。

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