北捷客服收「恐嚇信件」！　捷運警察隊研判：同一犯罪集團所為

▲有民眾寄恐嚇信揚言在台北捷運月台放置炸彈，北捷緊急報警處理，目前營運正常。（圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

對於台北大眾捷運公司客服信箱27日上午接獲來源不明的恐嚇信件，揚言要在捷運月台放置危險物品。捷運警察隊稍早發布新聞稿表示，類似案件近來已收到不只一次，研判是同一犯罪集團所為，目前已報請檢察官指揮，刻正與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦中。

台北捷運公司客服信箱今日上午7時24分接獲一封內容為「在車站月台放置炸彈」的旅客信件。對此，捷運警察隊表示，他們獲報後不敢大意，立即加派警力，結合各站保全與站務人員進行地毯式安全檢查，針對月台、廁所、消防設施等安全死角加強巡檢。

捷運警察隊透露，近來類似案件已收到不只一次，研判是同一犯罪集團所為，目前已報請檢察官指揮，刻正與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局共同偵辦中。

捷運警察隊提醒，最近網路匿名仇恨或恐嚇他人之負面訊息層出不窮，捷運系統每日運輸旅客數百萬人次，更易成為妄圖一夕成名或製造恐慌的目標。因此，除落實勤務綿密及提高見警率外，也在各站設有各式防彈盾牌或防砍圓盾、防爆毯等裝備，隨時能夠因應突發狀況應變防處。

捷運警察隊也呼籲，切勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，對於任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查，依法究辦。