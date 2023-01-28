嘉義大埔平樂橋串聯台3線及嘉143線　斥資七千萬修復再開通

▲嘉義縣大埔鄉平樂橋開通 斥資七千萬解決交通困境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉平樂橋(原仁祿橋)位處大埔鄉和平村馬頭山，是大埔鄉和平村與永樂村的聯絡橋梁，串聯台3線及嘉143線，原為嘉邑行善團改建橋梁，107年一場豪雨造成地層滑動，橋梁結構變形，從此封閉使用，嘉縣府協助大埔鄉公所爭取經費，最後獲中央補助7,228萬9千元，改建後的橋樑今日正式開放通行。

嘉義縣長翁章梁說，考量鄉親用路安全，102年起每2年都會辦理一次橋梁檢測，針對全縣重要車行橋梁進行檢查，隨時確保橋梁品質，讓鄉親能夠安全通行。

大埔鄉仁祿橋在107年8月豪雨後，橋梁西側(馬頭山側)橋台推移、擋土牆傾倒及路面隆起，嘉縣府隨即進行橋梁檢測，檢測結果為Ｕ4等級(受損嚴重)，有立即危險，封橋後協助大埔鄉公所提報災害修復工程，行政院公共工程委員會同意在橋梁上游建設便道，解決鄉親交通困境，並補助規劃監測費用671萬9仟元。

縣府審查橋梁規劃及監測成果後，向公共工程委員會爭取災害復建工程款，獲補助經費6,557萬元，加上先前規劃監測經費671萬9,000元，合計7,228萬9,000元。在仁祿橋下游側找到適合位置新建橋梁，在110年1月開工，111年10月竣工，今日舉行通車啟用典禮，並將橋梁重新命名。

原橋梁(仁祿橋)長度87.7公尺、淨寬7.4公尺，新建後橋梁，長130.5公尺、淨寬7.4公尺，並命名為平樂橋，取自和平村與永樂村第二字，有兩村聯絡橋梁的意義。



大埔鄉長吳明勲說，平樂橋貫穿大埔重要道路，是非常重要的建設，當年因豪雨造成橋梁封閉，為居民帶來極大不便，感謝翁章梁縣長、陳明文委員、張明達議長努力爭取經費，解決交通問題。大埔鄉目前還有幾處建設正在施工，都會在今年陸續完工，請鄉親拭目以待，大埔將會越來越好。

翁章梁進一步指出，大埔屬水質水源保護區，因此開發不易，但這也讓大埔成為適合發展觀光的所在，政府應加強地方不足，放大區域優勢，如今縣府一直在新增基礎建設，持續宣傳大埔的觀光特色，如曾文水庫賞美景、看老鷹、餵山豬，期望讓更多人來大埔旅遊，也讓更多商家願意進駐，帶動整體區域發展。