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麻瓜也能秒懂！4款超人氣牌卡在家自己天天抽

▲▼占卜,抽牌,解惑,身心靈,牌卡。（圖／pexels）

▲有些牌卡可以自己在家抽。（示意圖／pexels）

生活中心／綜合報導

隨著生活壓力大，愈來愈多人重視身心靈的提升，平時沒事就喜歡看大眾塔羅的你，是不是偶爾也會想試試看在家裡自己抽牌，解決一些無傷大雅的小煩惱呢？即使沒有魔法或通靈本事也沒關係，特別分享4款麻瓜也能自己輕鬆看懂的牌，隨時想抽就抽，一探自己的內心！

1/彩虹卡
已經被廣泛使用的彩虹卡是一種能量卡，透過彩虹的七種顏色對應身體脈輪，共有245張七彩色卡傳遞正能量話語，為人生的每一天打氣。可以自用也可以和身邊的人分享，很適合天天抽。

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2/開悟卡
由國際知名關係心理學專家設計的開悟卡，將心理學與靈性學融合，提出了一套人際關係的獨特見解。畫風優美高雅極具藝術質感的開悟卡，核心理念是靈性治療、個人成長與生命轉化可以是一件有趣的事，淚水和歡笑都會帶來療癒的能量。開悟卡以顏色區分各種人際關係問題，並附有一本完整的導讀給予抽牌者指引。

3/答案其實很簡單卡
生活中總會遇到一些不知道怎麼前進或難以抉擇的事情時，當理性與感性不斷拉扯時，不妨透過此牌卡依照直覺作答。牌卡以色鉛筆畫畫出溫暖的圖象，讓人可以像在欣賞藝術作品一樣，依循牌卡畫面線索解讀，用最簡單的方式深入自己的內心，獲得簡單直接的訊息。

4/宇宙力量卡
宇宙力量卡的是藉由存在於宇宙中七大元素的能量進行合作，只需要心中念想著問題，就能透過175張牌卡抽出宇宙給予的訊息回應，七大元素為地、水、火、風、音、光、虹，並分別有它們對應的關係以及能量特性，每張牌卡都乘載的正能量，給予抽牌者支持與強化內在的力量。

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