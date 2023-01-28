2022政壇共少了幾位碩博士？　「這人」損失最大

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一大選意外引爆學術倫理醜聞，《ETtoday新聞雲》統整了2022政壇一共少了幾位碩博士，總共是四位碩士、一位博士，因國民黨前新竹市議員林耕仁仍保留住雙碩士中其一學位故不列入計算。其中，前新竹市長林智堅損失最大，先後失去了台灣大學國發所碩士學位，以及中華大學科管所碩士學位。

一、林智堅／前新竹市長

林智堅的「論文門」在九合一大選中備受關注，他也因「論文門」退出桃園市長選舉，但這起事件仍被列入民進黨的敗選檢討報告。台大國發所的論文部分，疑似被抄襲者是法務部調查局職員余正煌，當事人余正煌先後對他提起違反著作權法、加重誹謗罪訴訟，兩人的官司目前尚未結束，他仍堅定表示自己的論文是原創的，此事也波及到他的指導教授、國安局長陳明通，因陳明通至今仍繼續替他辯護，引發爭議；至於中華大學科管所的論文，由國民黨立委王鴻薇率先指控他抄襲竹科委託中華大學辦理之研究標案，遭撤銷學位後，針對他是否侵犯智慧財產權，竹科管理局和中華大學仍在釐清。針對這兩個學位遭撤銷，他皆已提出訴願，教育部將依循訴願會相關程序規範進行審議。

▲前新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

二、蔡壁如／民眾黨前立委

蔡壁如於德明財經科大的碩士論文涉抄襲，遭撤銷學位，她曾表示，如果論文真的有問題，決不會戀棧，願意請辭，她也確實於學位撤銷後，辭去立委職務。

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

三、林耕仁／國民黨前新竹市議員

林耕仁角逐新竹市長失利，選舉期間遭檢舉中華大學與陽明交通大碩士論文皆涉嫌抄襲，中華大學部分已經在選舉期間確定論文雖有瑕疵，但未達抄襲程度，已要求他補正資料，成功保住學位；至於陽明交大部分，於選舉結束後，經校方學倫單位獨立審查，確定撤銷其學位。

▲國民黨前新竹市議員林耕仁。（圖／記者陳凱力攝）

四、江聰淵／前宜蘭市長

江聰淵於競選宜蘭縣長期間遭爆論文抄襲，選舉結束後，被淡江大學撤銷國際企業學系碩士在職專班學位，他發表致歉聲明表示，尊重審查結果，但也強調該論文或有未盡完善，絕無故意或抄襲的意圖。

▲前宜蘭市長江聰淵。（圖／記者游芳男翻攝）

五、鄭文燦／前桃園市長

鄭文燦遭台大認定碩士論文嚴重抄襲，撤銷其國發所碩士學位。值得關注的是，他是繼林智堅之後，第二位同樣就讀台大國發所、指導教授也是陳明通的學生。

▲前桃園市長鄭文燦。（圖／記者黃國霖攝）

六、蔡適應／民進黨立委

蔡適應角逐基隆市長失利，於選舉期間遭爆台北大學博士論文涉嫌抄襲，選舉結束後被認定抄襲撤銷其學位。他為2022政壇中唯一被撤銷博士學位的政治人物。

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）