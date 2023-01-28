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熬夜族該收心了！最強3招「有效補眠法」　讓你開工超有活力

▲嗜睡,睡眠,健康,身體,保健,。（圖／pexels）

▲再過幾天就要開工了，熬夜族要開始收心、快速補眠。（圖／pexels）

生活中心／綜合報導

春節連假你是不是天天通宵打牌、追劇玩瘋了呢？再幾天就要開工，熬夜族要開始收心、調整狀態，不然開工時整個人狀態會超差，營養師高敏敏貼心整理出最強3招「有效補眠」，讓你開工超有活力！

高敏敏指出，其實調整睡眠是有訣竅的，搭配好眠營養素，讓你過年通宵效率補眠，可以透過以下3招快速補眠：

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1.分段式補眠

假期每天多睡1小時即可，不用過度補眠，精神會比較好

2.不過度補眠

晚睡或晚起，以1-2小時為限，不要過度補眠

3.慢慢調整回原本作息

假期結束前三天，每天提早20分鐘睡，慢慢調整作息

另外，高敏敏也提到，除了3招效率補眠的方式 ，「吃」也是一大關鍵，多攝取以下食物來幫助更好眠：

1.陽光維生素D

缺乏陽光維生素D時會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，補充維生素D，沒有陽光的日子就用吃的吧

2.礦物質鈣

礦物質鈣可以放鬆肌肉、舒緩壓力，建議補充牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，這些都是鈣質豐富的食物

3.色氨酸

色氨酸製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸

高敏敏表示，如果過年或平時有熬夜習慣，補水就更重要，足夠的水分才能使身體健康運作、有精神，還可以幫助細胞修復、修復疲勞，她也提醒，還是要保持良好睡眠習慣，可以小小放蹤但是不要太超過。

▼營養師高敏敏教大家最強3招「有效補眠法」。（圖／營養師高敏敏提供）

▲熬夜族該收心了！最強3招「有效補眠」。（圖／營養師高敏敏提供）

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