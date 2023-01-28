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竹科男胸部狂冒水泡！又痛又癢超崩潰　醫驚曝：是「蛇」在搞鬼

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲帶狀皰疹除了好發長者，還有熬夜、壓力大的年輕人，近幾年發現，新冠確診後誘發也很常見。（圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名在竹科上班的33歲趙姓男子，平常工作壓力大，經常熬夜玩手機遊戲紓解壓力，某日突然感到左胸位置莫名疼痛，洗澡時還發現紅疹、水泡從疼痛部位冒出來，隱隱伴隨搔癢與抽痛感。趙姓男子前往醫院求診，才發現竟是「帶狀皰疹」搞的鬼。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音為趙姓男子診斷為「帶狀皰疹」。他解釋，「帶狀皰疹」是一種病毒侵犯神經節後，造成局部神經疼痛、皮膚水泡出疹，通常發生在單側，因皮膚水泡常成簇成群冒出，呈長條狀分布，俗稱「皮蛇」。

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▲中醫大新竹附醫感染科主任張凱音。（圖／院方提供）

▲中醫大新竹附醫感染科主任張凱音。（圖／中醫大新竹附醫提供）

帶狀皰疹會發生在從頭到腳的任何部位，並伴隨多種神經症狀，臉上帶狀皰疹會侵犯眼角膜，造成視力異常，耳部帶狀皰疹會併發聽力損傷與顏面神經麻痺，會陰部帶狀皰疹可能會造成排泄功能異常，在免疫不全的病人身上可能一次多發好幾個部位，長成類似水痘般的病灶。

此外，雖說帶狀皰疹好發年長病患，但生活壓力大、睡眠不足、近期生病或重大手術、使用免疫抑制藥物、糖尿病、癌症病患，也容易引起帶狀皰疹發作。因此，門診中除了老人家，也不乏許多年輕案例，例如大考前的學生、做二休二或做四休二輪班族、新手爸媽等，尤其近幾年新冠肺炎確診病人，病癒後遇帶狀皰疹發作更是相當常見。

帶狀皰疹可以新型帶狀皰疹疫苗治癒。美國CDC建議帶狀皰疹疫苗施打年紀已自60歲下修至50歲，在台灣部分縣市有給付65到70歲的部分疫苗費用。美國實際監測數據認年輕族群帶狀皰疹有增加趨勢，可能的解釋包含慢性病年輕化，資訊世代的生活型態改變。

張凱音指出，傳統型帶狀皰疹疫苗僅有約5年保護力，新型帶狀皰疹疫苗每次須施打2劑，60歲以上和70歲以上族群都有97％的保護力，並可安全施打於免疫不全族群，相對安全性高，保護力持久。

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