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喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」浪費紅包錢！老饕急搖頭：這是功夫菜

▲▼湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲原PO認為，炸湯圓是所有菜色中最沒誠意的。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

喜宴除了讓親友團聚，更會有許多好料，雞湯、牛排、炸湯圓等，時常都讓人吃到撐，還打包回家，不過有網友抱怨，吃喜酒時最看到「炸湯圓」都會很傻眼，超級沒有誠意，甚至還有種被詐騙的感覺，貼文一出，引發兩派網友議論。

原PO在PTT發文，「喜酒出炸湯圓不覺得有被騙的感覺嗎？」小時候參加喜宴，都沒有看過「炸湯圓」這道菜，不知道從何時開始，多出了這一道菜色，「喜酒出炸湯圓不覺得根本是炸騙嗎？超沒誠意的吧」。

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貼文一出，有網友認同原PO，「我們家這邊客家習俗，炸湯圓跟放在桌上的瓜子是一樣地位好嗎，第一次看到炸湯圓也算一道菜的時候我真的傻眼」、「公司團膳有時候也偷放，看得都要氣死」、「端出來真的會被笑死」、「北部物價貴，要控制成本吧」、「明明是餐前甜點，如今卻成了一道菜，讓人直搖頭」。

但也有人指出，炸湯圓通常會撒上花生粉，象徵「花好月圓」，祝福新人圓滿如意，而且這道菜色老少咸宜，「小時候吃喜酒，最喜歡的就是炸湯圓欸」、「看到炸湯圓上桌，我都超開心」、「有炸湯圓才圓滿好嗎」、「我就是等著吃炸湯圓」、「花好月圓很讚耶」、「年輕時覺得這道菜來亂的，稍微有點年紀後，會覺得這道菜超好吃」。

還有網友提到，炸湯圓看似簡單，但要炸得好吃不容易，「超好吃耶，而且其實很難做」、「我很喜歡花好月圓耶，不會炸的真的會弄得跟屎一樣」、「我去耐斯王子大飯店和喜來登都有炸湯圓，找不到跟他們一樣好吃的，去炸物攤買很雷」、「功夫好，炸出來很好吃」。

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