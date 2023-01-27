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林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」他驚呆！鄉民曝原因：以前很喜歡

記者施怡妏／綜合報導

林書豪正式加盟PLG職籃高雄17直播鋼鐵人，成為開春台灣籃壇最震撼消息，不過網友們的反應卻很平淡，就有人好奇問，看到不少人都在酸或罵，似乎不太歡迎林書豪，完全沒有期待的感覺。貼文一出，底下網友點出關鍵原因，「剛過去中國那幾年的發言，超舔阿」。

有網友在PTT發文，「林書豪在台灣的評價為何這麼差？」林書豪要來台灣打球了，但看了好幾個討論，有8成的人都在罵或是酸，沒有期待也沒有開心，讓他驚訝直呼「他到底何時變這麼黑的？」

貼文一出，網友表示，不喜歡林書豪CBA（中國男子籃球職業聯賽）打球時的態度，「沒在台灣繳過稅，台灣被中國打壓的時候也沒出聲，卻利用台灣國籍身份去中國撈錢」、「中國打球時期言論...哈哈，誰想看」、「舔到沒口水了才想起台灣」、「凡講話必提上帝，遇到人民幣上帝就消失」、「台灣明顯是他最後的選擇啊，沒有其他選擇之後才來台灣」、「主要是因為雙標，看到人民幣就轉彎」。

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▲林書豪正式在個人社群宣佈加盟PLG職籃高雄鋼鐵人。（圖／取自林書豪IG）

▲林書豪加盟PLG職籃高雄鋼鐵人。（圖／取自林書豪IG）

另外也有網友指出，「其實他要翻轉他形象也很簡單，拿下一哥的位置，球迷就服了，可是他現在還能不能打？現在大家就是不看好他還可以打」。

不過也有網友認為，到時門票一定也會賣翻，「一定票房還是賣翻好嗎」、「保證滿場」、「豪神，我的超人」、「很快滿場妹子會打臉鄉民」、「鄉民不愛他根本沒影響，現實滿滿人支持」、「想多了，搶票都來不及了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友們狂罵。（圖／翻攝自PTT）

PLG職籃高雄17直播鋼鐵人日前正式開訓後，球團在26日果然宣布林書豪正式加盟，林書豪也在個人社群放上身著鋼鐵人紅色7號球衣之合成照，並寫下「高雄，我來了！」正式宣告將前進港都，成為鋼鐵人看板球星。

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