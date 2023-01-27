彰化警遭毒駕撞死！高雄警查獲駕駛攜帶毒品　辦不了毒駕原因曝

▲翁姓男子將k盤藏在椅墊下，還是被眼尖的員警發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

彰化縣警察局快官派出所警員高偉倫大年初二結束勤務下班返家途中，遭到男子吳柏翰吸毒後駕車衝撞，送醫不治，警政署長黃明昭南下高雄慰問高偉倫家屬，再次強調要加強毒駕的取締。但高雄警方25日取締一名翁姓男子（24 歲）違規停車時，眼尖的員警發現駕駛座下方有k盤，但由於當時車輛屬於靜止狀態，無法依毒駕來法辦，警方最後只能依毒品危害防制條例送辦。

高偉倫23日上午8時左右騎車行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈，突遭後方汽車追撞。警消獲報到場，緊急將高員送往彰化基督教醫院急救，高員當時被撞飛10多公尺，當場失去呼吸心跳、全身多處受傷，右手扭曲，送醫急救不治。

▲翁姓男子將k盤藏在椅墊下被員警發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警事後在吳嫌車上找到毒品，且吳嫌有多項毒品和酒駕前科，醫護人員幫吳男抽血檢測時，吳男精神恍惚，甚至無法進行訊問。

吳嫌25日移送地院覆訊，經由醫院的檢驗報告，現場事故照片及相驗屍體證明書等佐證，涉及刑法第185條之3第3項施用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死之重罪，彰化地方法院26日凌晨裁定准予羈押吳嫌。

高偉倫23日上午8時左右騎車行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈，突遭後方汽車追撞，高員當時被撞飛10多公尺，當場失去呼吸心跳，送醫急救不治。

▲警方將翁姓男子以毒品罪送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警事後在吳嫌車上找到毒品，吳嫌有多項毒品和酒駕前科，吳嫌25日移送，彰化地方法院26日凌晨裁定准予羈押吳嫌，警政署長黃明昭26日專程南下慰問高偉倫家屬，再次強調毒駕有如不定時炸彈，危及他人，需要加強取締。

高市苓雅分局成功路派出所巡佐吳鴻澤、警員王景平於5日凌晨4時許執行巡邏勤務，在苓雅區自強三路盤查一部紅線違停的車輛，員警要求開車的翁姓男子下車接受盤查，眼尖的員警發現駕駛座下露出一角疑似k盤的物品，經手電筒照明後赫然發現真的是k盤，翁男見事跡敗露，便立即辯說「k盤是朋友的啦」，而且還無關緊要地說「幫我丟掉就好…」，經員警仔細詢問後，翁男自知已瞞不過員警查緝，只好坦承持有K盤。

警方表示，由於翁男的車輛當時是靜止狀態，無法以毒駕的罪名法辦，於是全案詢問後依毒品危害防制條例函送高雄地檢署偵辦。