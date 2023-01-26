毒蟲駕車撞死彰化警　王惠美南下高雄慰問警眷

▲1名毒蟲駕車撞死彰化員警，縣長王惠美南下高雄慰問警眷。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣警察局快官派出所警員高偉倫，大年初二結束勤務下班返家途中，遭到男子吳柏翰吸毒後駕車衝撞，高員送醫不治。縣長王惠美今(26日)上午南下高雄慰問家屬，致贈慰問金，且向高員拈香致意，王除了遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責。目前肇事的吳嫌已遭羈押。

王惠美上午由彰化縣警察局副局長陳銘欽、彰化分局副分局長李四川等人陪同，前往高雄第二殯儀館橋頭分館向家屬慰問，除了表達遺憾不捨外，更對毒駕、酒駕行為表達最嚴厲的譴責，指示警察局全力協助家屬辦理後事、爭取最高撫卹，另由彰化分局同仁發起自發性的奠儀，也轉交家屬。

高偉倫23日上午8時左右騎車行經彰化市彰興路與聖安路口停等紅燈，突遭後方汽車追撞。警消獲報到場，緊急將高員送往彰化基督教醫院急救，高員當時被撞飛10多公尺，當場失去呼吸心跳、全身多處受傷，右手扭曲，送醫急救不治。

員警事後在吳嫌車上找到毒品，且吳嫌有多項毒品和酒駕前科，醫護人員幫吳男抽血檢測時，吳男精神恍惚，甚至無法進行訊問。

吳嫌25日移送地院覆訊，經由醫院的檢驗報告，現場事故照片及相驗屍體證明書等佐證，涉及刑法第185條之3第3項施用毒品致不能安全駕駛，因而致人於死之重罪，彰化地方法院26日凌晨裁定准予羈押吳嫌。