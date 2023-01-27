春節交通噩夢再現！濟州島「強風大雪」今65航班停飛　影響恐擴大

▲濟州國際機場24日因惡劣氣候導致470多架航班停飛，超過4萬名乘客受困機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到西北方強烈冷鋒來襲，南韓春節連假迎來今年冬季「最強寒流」，其中濟州島受害頗深，連假最後一天（24日）將近4萬多人受困機場、476架航班停飛。不過僅相隔3天，如此可怕的交通惡夢恐將在濟州島重新上演，因為受到惡劣天候影響，光是今（27）日濟州國際機場就有60多架航班停飛。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，韓國空港公社稍早指出，截至27日上午11時（台灣時間上午10時）原定起降的455架航班（起飛2222架、降落223架、國際線5架）之中有65架航班（起飛31架、降落34架）因為氣候不佳而停飛，另外還有19架航班因為班機轉接、航空控管等因素而延遲起飛。

目前濟州國際機場周圍颳起強風，氣象當局甚至頒布「風切警報」（wind shear），到了下午濟州島全境甚至還有強風警報，因此停飛的航班恐怕還會隨之繼續增加。

另外，往返濟州島與韓半島（朝鮮半島）的客輪同樣也因為天候惡劣而停駛，截至27日上午11時共有9艘客輪（出發4艘、抵達5艘）停駛。

截至27日上午11時，濟州島漢拏山積雪量超過30公分。