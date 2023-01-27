土地公廟旁無人店聚賭　南警查緝逮獲15人

▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每逢農曆春節，地下賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局為避免不法分子招攬賭客防止民眾沉迷賭博，要求各派出所及偵查隊針對可能聚賭場所，在春節期間加強查察探訪，27日凌晨0時許，調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。

台南市警五分局偵查隊長王宥薦，春節期間在轄區可能聚賭場所查察探訪，26晚上在夜市內土地公廟旁聽見嘎嘎聲，王隊長一度誤以為是民眾祭祀在擲杯，但看廟內並無人祭拜，細聽發現是一旁無人商店內民眾打牌，經查有多位民眾聚賭，於27日凌晨0時許，見時機成熟，王偵查隊長率偵查隊、公園派出所10餘名警力前往取締，當場查獲吳姓男子等15人以天九牌及麻將賭博財物，查扣賭資2萬1千餘元、天九牌、麻將及骰子等證物。偵訊後將66歲黃姓負責人依賭博罪嫌送辦，另20-70多歲的吳姓賭客等14人以社會秩序維護法裁罰。

五分局長陳宇桓表示，年節期間「法律無假期」，第五分局不會因年節而減弱執法力道，將會持續加強取締轄內職業性賭場，以遏制賭博歪風，避免民眾因賭博而衍生其他治安問題，讓民眾度過一個平安快樂的春節假期。