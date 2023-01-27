　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

土地公廟旁無人店聚賭　南警查緝逮獲15人

▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每逢農曆春節，地下賭場蠢蠢欲動，台南市警五分局為避免不法分子招攬賭客防止民眾沉迷賭博，要求各派出所及偵查隊針對可能聚賭場所，在春節期間加強查察探訪，27日凌晨0時許，調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。

▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局偵查隊長王宥薦，春節期間在轄區可能聚賭場所查察探訪，26晚上在夜市內土地公廟旁聽見嘎嘎聲，王隊長一度誤以為是民眾祭祀在擲杯，但看廟內並無人祭拜，細聽發現是一旁無人商店內民眾打牌，經查有多位民眾聚賭，於27日凌晨0時許，見時機成熟，王偵查隊長率偵查隊、公園派出所10餘名警力前往取締，當場查獲吳姓男子等15人以天九牌及麻將賭博財物，查扣賭資2萬1千餘元、天九牌、麻將及骰子等證物。偵訊後將66歲黃姓負責人依賭博罪嫌送辦，另20-70多歲的吳姓賭客等14人以社會秩序維護法裁罰。

▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局27日凌晨調集優勢警力，於夜市內土地公廟旁一處無人商店內破獲職業賭場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長陳宇桓表示，年節期間「法律無假期」，第五分局不會因年節而減弱執法力道，將會持續加強取締轄內職業性賭場，以遏制賭博歪風，避免民眾因賭博而衍生其他治安問題，讓民眾度過一個平安快樂的春節假期。

ET快訊
Netflix 2月上架「1神劇」網嗨炸！　終於等到了
快訊／行政院：下周一召開臨時院會內閣總辭
土豪式刮法！他砸100萬「買504張2000元刮刮樂」　結果
正妹「巨乳放桌上」組鋼彈　下秒尖叫驚逃！
獨／LaLaport恐怖人潮畫面曝！　5天破25萬人次
女星遇「黑警勒索」逃回台！　泰警翻監視器打臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲積極推動重大建設計畫　多項工程將於2023年陸續完工啟用

土地公廟旁無人店聚賭　南警查緝逮獲15人

竹山番薯產季到　鎮公所辦「0800」千人親子焢窯活動推廣

誰來接？內閣改組選前早已定　議員陳偉杰：派系酬庸沒新意

2023新北燈會點燈！8大主題燈區、5大展演　熊猴森萌翻全場

走春兼打卡！新北市圖「網紅」圖書館　不出國也能拍網美照

新北中和烘爐地櫻花綻放　賞櫻、祈福、健行一次滿足

兔年迎新春！基隆市府推「在地美食」　余治明化身觀光大使

侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

讓美學融入生活　陸府開創藝文空間滋養人文氣息

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

黃偉哲積極推動重大建設計畫　多項工程將於2023年陸續完工啟用

土地公廟旁無人店聚賭　南警查緝逮獲15人

竹山番薯產季到　鎮公所辦「0800」千人親子焢窯活動推廣

誰來接？內閣改組選前早已定　議員陳偉杰：派系酬庸沒新意

2023新北燈會點燈！8大主題燈區、5大展演　熊猴森萌翻全場

走春兼打卡！新北市圖「網紅」圖書館　不出國也能拍網美照

新北中和烘爐地櫻花綻放　賞櫻、祈福、健行一次滿足

兔年迎新春！基隆市府推「在地美食」　余治明化身觀光大使

侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

讓美學融入生活　陸府開創藝文空間滋養人文氣息

重案回顧／康建血案奪4命！李鴻淵逃亡21小時　遭逮喊「甘願了」

盼陳建仁帶領內閣開創新局　時力：但環保署長張子敬已不適任

春節交通噩夢再現！濟州島「強風大雪」今65航班停飛　影響恐擴大

BMW擴大訂閱制服務「啟動引擎也要多付錢」！新增5項目買斷更划算

「茶金」場景免跑遠！貓空一日遊這樣玩　拖板嶺步道、水梯田走春

高雄壽山動物園重開張　趙天麟曝私房旅遊路線

虎斑貓饋沙發等愛人　擠出一坨嘴邊肉「眼神落寞」：爸爸快回來

韓「國民姐姐」金美敬10則解憂金句：你能舉起自己就能舉起整個宇宙

陳建仁新官上任　周玉蔻：走入民間、不要再拋數據談治國成績

花蓮2國中女拒回校！搭火車中途變裝出站　警急調監視器找到人

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

內閣改組選前早已定　議員陳偉杰批

2023新北燈會點燈　8主題燈區、5展演

竹山鎮公所辦「0800」千人親子焢窯活動推廣美味番薯

土地公廟旁無人店聚賭

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

黃偉哲積極推動重大建設計畫

基隆市府推在地美食　余治明化身觀光大使

日月潭櫻花季2月初登場

快訊／毒駕男撞死29歲警：對不起家屬

清境農場救命道驚見三寶！路人暴怒

嘉市打造多元特色公園

台南永康區中華路商店火警

嘉義市童軍新春團拜　黃敏惠發放兔年小紅包

半山夢工廠春節日吸萬人　「魚魚」挑戰攀岩秀美腿

更多熱門

相關新聞

春節賭博母湯！北市警今年查緝方向曝

春節賭博母湯！北市警今年查緝方向曝

農曆春節到來，今年年假更是長達10天，為了避免不當賭博行為衍生治安問題、導致樂極生悲，每年皆會加強查緝賭博，前年2021年春節期間查獲合計55件、去年為44件，北市警今年也持續嚴加掃蕩。

東警掃蕩賭博　查獲賭金49萬餘元

東警掃蕩賭博　查獲賭金49萬餘元

神明眼下開賭場！23人偏僻山坡廟宇聚賭

神明眼下開賭場！23人偏僻山坡廟宇聚賭

即／大貨車路不熟撞土地公廟　司機受困車內

即／大貨車路不熟撞土地公廟　司機受困車內

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人

關鍵字：

土地公廟聚賭

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面