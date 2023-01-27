人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

▲前副總統陳建仁出任行政院長。（資料照／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁確定出任行政院長，將組「溫暖堅韌」內閣。翻看他的經歷，他是世界級的學者，是國際砷中毒研究專家，是B肝疫苗全國接種的推手，是抗SARS的公衛專家，是在20年前建立起台灣防疫機制的衛生署長；同時，他也是虔誠的天主教徒，是被受封的「聖騎士」。總體，他是一位既溫暖且謙卑，總是掛著笑容，開口閉口離不開上帝，相信宗教的科學家。

陳建仁出生在高雄旗山，父親是國民黨白派大老、前高雄縣長陳新安，婚後隨老婆羅鳳蘋成為虔誠的天主教徒。他是中研院院士、世界科學院士、美國國家科學院外籍院士、宗座科學院士，是個世界級的科學家；同時，他還被梵蒂岡教廷授予「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」。

2位偶像影響陳建仁價值觀、生命使命

陳建仁在家裡排行老七，上面有六位兄姐，底下還有一位弟弟，由於他的父親藏書眾多，這也讓他從小養成閱讀的習慣。其中，陳建仁特別喜歡動植物、生命科學，他對動物、植物標本很感興趣，從小就崇尚探索大自然，有顆對未知、對人類生命的好奇心。

陳建仁也愛看推理小說，不論是西方、日本的推理小說他都愛看，甚至後來當了阿公，也會陪著孫子去電影院裡看名偵探柯南；不過，陳建仁曾經透露，自己第一個偶像不是偵探，也不是任何書中的英雄豪傑，而是法國科學家巴斯德（Louis Pasteur），他對巴斯德的崇敬，可以從他能夠細數巴斯德各種研究跟事蹟看得出來，這也是影響他日後致力成為科學家的關鍵。

除了巴斯德，陳建仁很喜歡諾貝爾和平獎得主史懷哲，欽佩他除了自我實踐，更重要的是對他人的付出跟照顧。總體來說，巴斯德跟史懷哲影響了陳建仁的價值觀與對自己生命的使命；對陳建仁而言，科學研究不僅可以滿足自己的好奇心、探索大自然，科學更可以讓人類的生活更美好，他認為，知識份子不應該只是滿足自己，也應該要會去照顧別人。

世界級學者 17年前抗SARS助台建防疫機制

陳建仁在就讀台大醫學院公共衛生研究所時，也在台大擔任助教，並且開始研究B型肝炎，後來成為B肝疫苗全面接種的重要推手，他的研究團隊曾進行全球規模最大、時間最長的肝炎病毒追蹤研究，發現預測末期肝病的重要分子標幟，成為國際病毒肝炎臨床指引的必要檢測項目，也更建立簡易精確的末期肝病預測公式，成為全球病毒肝炎診斷治療的參考準則。

陳建仁在1977年研究所畢業後，就赴美留學，攻讀約翰斯·霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳博士，回台後投身台灣各項重大流行病學調查防治計畫，包括烏腳病、小兒麻痹、肺癌、鼻咽癌、B型肝炎等。

陳建仁也是國際知名「砷中毒研究專家」，致力於慢性砷中毒與病毒致癌之分子及基因體流行病學研究長達30年，其研究之論文系列被認定為環境流行病學的經典著作，SCI索引期刊記載已被引用超過5000多次。

在2003年時，SARS疫情爆發，陳建仁臨危授命出任衛生署長，改造衛生署及疾病管制局的組織，建置全國感染症醫療體系，修訂「傳染病防治法」，這幫助台灣提升防疫量能；而這一整套的防疫機制，在2020年爆發第一波新冠肺炎疫情時，台灣成為世界罕見沒有大規模社區感染跟死亡的國家，而陳建仁當時也以副總統之姿，提供防疫團隊建言，也在國際上透過台灣的防疫成績與各國分享，透過防疫成績來實踐外交事務。

相信宗教的科學家

2015年時，時為民進黨總統候選人的蔡英文在中央黨部宣布「英仁配」，邀請時為中研院副院長陳建仁做自己的副總統搭擋。蔡英文當時在介紹時除了強調陳建仁2003年抗SARS的事蹟，還透露陳建仁被梵蒂岡教廷授予「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」。

身為虔誠的天主教徒的陳建仁，當時的每一場演說，句句都離不開宗教。他對於信仰的依賴，要追溯到1977年前後，陳建仁當時在攻讀約翰斯．霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳博士，那時候他的父親身體不好，遠在他鄉的他實在無能為力，就只能急著讓自己趕快畢業，剩下的就只有每天禱告，後來父親也撐到他學成歸國。

「信仰」，一直以來都是支撐陳建仁很重要的關鍵，在2003年SARS爆發，他臨危授命出任衛生署長，他曾坦言，當時他的壓力極大，他每天都得讀聖經禱告，才得以入睡。

對於陳建仁來說，他雖然是個科學家，但仍深知很多事情，人類是無法自己做主的，依然相信盡人事、聽天命；因此，信仰之於他，就是在困境中支撐他內心的關鍵力量。

溫暖的大仁哥

正因為陳建仁開口閉口都離不開宗教，見到人總是笑咪咪的，就連在擔任副總統期間，被蔡英文派去處理極為棘手的「年金改革」，他在主持年金改革會議時，面對各方人馬四射的砲火、埋怨與叫罵，他依然不會口出惡言，臉上還是會掛著笑容，好聲好氣地要大家回到正題。正因為這樣，他開始讓許多綠營支持者、黨內同志、媒體人都以「溫暖」來形容他。

陳建仁過去出訪友邦梵蒂岡時，由於他跟老婆都是非常虔誠的教徒，每天的行程安排，從早到晚必定都有禱告行程，這讓隨行的幕僚在返台後都笑說，「要說這趟行程，可真是被溫暖的聖光給充滿」。

事實上，陳建仁的形象不只是溫暖，還有「謙卑」，他常常說，自己擔任公職，就是公僕中的公僕，是眾人的奴僕，不是當官掌權者；而這也是為何，他一直被視為在民進黨內，弱肉強食的派系生態中，可以被各派系所接受的領導者；而在這次新任行政院長的討論中，他也確實是派系間具有高度共識的人選。