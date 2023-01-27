　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁出任行政院長。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

前副總統陳建仁確定出任行政院長，將組「溫暖堅韌」內閣。翻看他的經歷，他是世界級的學者，是國際砷中毒研究專家，是B肝疫苗全國接種的推手，是抗SARS的公衛專家，是在20年前建立起台灣防疫機制的衛生署長；同時，他也是虔誠的天主教徒，是被受封的「聖騎士」。總體，他是一位既溫暖且謙卑，總是掛著笑容，開口閉口離不開上帝，相信宗教的科學家。

陳建仁出生在高雄旗山，父親是國民黨白派大老、前高雄縣長陳新安，婚後隨老婆羅鳳蘋成為虔誠的天主教徒。他是中研院院士、世界科學院士、美國國家科學院外籍院士、宗座科學院士，是個世界級的科學家；同時，他還被梵蒂岡教廷授予「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」。

2位偶像影響陳建仁價值觀、生命使命

陳建仁在家裡排行老七，上面有六位兄姐，底下還有一位弟弟，由於他的父親藏書眾多，這也讓他從小養成閱讀的習慣。其中，陳建仁特別喜歡動植物、生命科學，他對動物、植物標本很感興趣，從小就崇尚探索大自然，有顆對未知、對人類生命的好奇心。

陳建仁也愛看推理小說，不論是西方、日本的推理小說他都愛看，甚至後來當了阿公，也會陪著孫子去電影院裡看名偵探柯南；不過，陳建仁曾經透露，自己第一個偶像不是偵探，也不是任何書中的英雄豪傑，而是法國科學家巴斯德（Louis Pasteur），他對巴斯德的崇敬，可以從他能夠細數巴斯德各種研究跟事蹟看得出來，這也是影響他日後致力成為科學家的關鍵。

除了巴斯德，陳建仁很喜歡諾貝爾和平獎得主史懷哲，欽佩他除了自我實踐，更重要的是對他人的付出跟照顧。總體來說，巴斯德跟史懷哲影響了陳建仁的價值觀與對自己生命的使命；對陳建仁而言，科學研究不僅可以滿足自己的好奇心、探索大自然，科學更可以讓人類的生活更美好，他認為，知識份子不應該只是滿足自己，也應該要會去照顧別人。

世界級學者　17年前抗SARS助台建防疫機制

陳建仁在就讀台大醫學院公共衛生研究所時，也在台大擔任助教，並且開始研究B型肝炎，後來成為B肝疫苗全面接種的重要推手，他的研究團隊曾進行全球規模最大、時間最長的肝炎病毒追蹤研究，發現預測末期肝病的重要分子標幟，成為國際病毒肝炎臨床指引的必要檢測項目，也更建立簡易精確的末期肝病預測公式，成為全球病毒肝炎診斷治療的參考準則。

陳建仁在1977年研究所畢業後，就赴美留學，攻讀約翰斯·霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳博士，回台後投身台灣各項重大流行病學調查防治計畫，包括烏腳病、小兒麻痹、肺癌、鼻咽癌、B型肝炎等。

陳建仁也是國際知名「砷中毒研究專家」，致力於慢性砷中毒與病毒致癌之分子及基因體流行病學研究長達30年，其研究之論文系列被認定為環境流行病學的經典著作，SCI索引期刊記載已被引用超過5000多次。

在2003年時，SARS疫情爆發，陳建仁臨危授命出任衛生署長，改造衛生署及疾病管制局的組織，建置全國感染症醫療體系，修訂「傳染病防治法」，這幫助台灣提升防疫量能；而這一整套的防疫機制，在2020年爆發第一波新冠肺炎疫情時，台灣成為世界罕見沒有大規模社區感染跟死亡的國家，而陳建仁當時也以副總統之姿，提供防疫團隊建言，也在國際上透過台灣的防疫成績與各國分享，透過防疫成績來實踐外交事務。

▲▼總統蔡英文與副總統陳建仁於總統府敞廳一同發表談話。（圖／記者李毓康攝）

相信宗教的科學家

2015年時，時為民進黨總統候選人的蔡英文在中央黨部宣布「英仁配」，邀請時為中研院副院長陳建仁做自己的副總統搭擋。蔡英文當時在介紹時除了強調陳建仁2003年抗SARS的事蹟，還透露陳建仁被梵蒂岡教廷授予「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」。

身為虔誠的天主教徒的陳建仁，當時的每一場演說，句句都離不開宗教。他對於信仰的依賴，要追溯到1977年前後，陳建仁當時在攻讀約翰斯．霍普金斯大學公共衛生學院流行病學與人類遺傳博士，那時候他的父親身體不好，遠在他鄉的他實在無能為力，就只能急著讓自己趕快畢業，剩下的就只有每天禱告，後來父親也撐到他學成歸國。

「信仰」，一直以來都是支撐陳建仁很重要的關鍵，在2003年SARS爆發，他臨危授命出任衛生署長，他曾坦言，當時他的壓力極大，他每天都得讀聖經禱告，才得以入睡。

對於陳建仁來說，他雖然是個科學家，但仍深知很多事情，人類是無法自己做主的，依然相信盡人事、聽天命；因此，信仰之於他，就是在困境中支撐他內心的關鍵力量。

溫暖的大仁哥

正因為陳建仁開口閉口都離不開宗教，見到人總是笑咪咪的，就連在擔任副總統期間，被蔡英文派去處理極為棘手的「年金改革」，他在主持年金改革會議時，面對各方人馬四射的砲火、埋怨與叫罵，他依然不會口出惡言，臉上還是會掛著笑容，好聲好氣地要大家回到正題。正因為這樣，他開始讓許多綠營支持者、黨內同志、媒體人都以「溫暖」來形容他。

陳建仁過去出訪友邦梵蒂岡時，由於他跟老婆都是非常虔誠的教徒，每天的行程安排，從早到晚必定都有禱告行程，這讓隨行的幕僚在返台後都笑說，「要說這趟行程，可真是被溫暖的聖光給充滿」。

事實上，陳建仁的形象不只是溫暖，還有「謙卑」，他常常說，自己擔任公職，就是公僕中的公僕，是眾人的奴僕，不是當官掌權者；而這也是為何，他一直被視為在民進黨內，弱肉強食的派系生態中，可以被各派系所接受的領導者；而在這次新任行政院長的討論中，他也確實是派系間具有高度共識的人選。

ET快訊
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了
快訊／南港展覽館擠爆了！　破萬人徹夜排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

追櫻就到中和烘爐地！　賞櫻、祈福、健行一次滿足

陳建仁組溫暖堅韌內閣　鄭運鵬揭大仁哥一特質「如特異功能」

「存公義、好憐憫、察民意」　陳建仁：強化經濟、環境、社會韌性

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

快訊／塞車了！國三南下421.2k事故　車流回堵3公里

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

8歲開始陰陽眼！女約會看到男友「過世祖母」　被鬼魂催抱孫

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

快訊／蔡英文宣布陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　交付4大任務

管碧玲任海委會首位女主委

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

林右昌接掌內政部　未來民進黨宮城良田

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

同安街跨堤天橋含無障礙升降梯完工　春節輕鬆出遊好選擇　

人物／2偶像塑造「溫暖堅韌」陳建仁　相信宗教的世界級科學家

交棒暖男「陳院長」　蘇貞昌：配合總統必能展開一番新局

更多熱門

相關新聞

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

快訊／陳建仁鞠躬肯定蘇貞昌政績　「你真的很棒，有你台灣真好」

前副總統陳建仁今（27日）在總統蔡英文宣布下，接替蘇貞昌擔任行政院長一職。陳建仁致詞時，肯定蘇貞昌四年穩定政局及防疫的表現，並向蘇一鞠躬；陳說，「蘇院長你真的是很棒，而且有你台灣真好。」

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

「仁燦配」權力大戲將上演？　游盈隆曝：她將重出江湖

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

LIVE／蔡英文今開記者會　宣布陳建仁接閣揆領軍新內閣團隊

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

關鍵字：

陳建仁蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

手機給兒子上網課一查課金87萬　打工爸：天塌了

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面