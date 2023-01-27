「支持我最大力量」　蔡英文不捨蘇貞昌：他總是化不可能為可能

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，宣布由前副總統陳建仁組成「溫柔堅韌」內閣。在此同時，她也不捨行政院長蘇貞昌卸任，是支持她的最大力量，「很多民眾向我表達，希望蘇貞昌可以留下來，他已經完成歷史使命，縱然有再多不捨，但還是尊重他的決定」；她也直言，蘇貞昌是「最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長」。

蔡英文上午召開記者會，宣布由陳建仁組成「溫柔堅韌」內閣，她也當場交付新團隊4大任務，包括：階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業等。

蔡英文致詞時表示，她非常感謝蘇貞昌在四年前，最艱難時刻扛下重擔，這四年來有三年多時間籠罩在全球百年大疫之中，全球政經情勢也遭逢轉變，這四年來每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定的關鍵力量。她說，行政團隊全力以赴，全國同胞努力下守住非洲豬瘟也穩住疫情，台灣挺過來也維持經濟穩定成長，維持正常生活，這幾年台灣成為國際夥伴支持的焦點。

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文說，蘇貞昌總是支持她的最大力量，婚姻平權法案，到開放美豬美牛進口，到兵役制度的改革，總是支持她，「他告訴我，壓力再大都要頂下來，過去幾十年做不到的班班有冷氣，一年就做到，本來要10年的屏鵝公路，他半年就做到了，南迴鐵路他也完成最後一哩路，加薪減稅等，他總是化不可能為可能，過去做不到的，他都做到了」。

蔡英文表示，她對蘇貞昌充滿感激，從接任那一刻起，忍辱負重、任勞任怨，用意志力、執行力撐起行政團隊，他幫我扛著許多壓力，讓我有更多力量專任在外交國防事務，他有一句名言，「人生劇本是寫好的，但沒有辦法偷看」，選後蘇貞昌幾度請辭，他用每一天努力為台灣，「蘇貞昌就是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長」。

蔡英文表示，很多民眾向她表達，希望蘇貞昌可以留下來，他已經完成歷史使命，縱然有再多不捨，但還是尊重蘇貞昌的決定，他已經一步步讓台灣走出陰霾。

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會。（圖／記者屠惠剛攝）