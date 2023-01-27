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2023新北燈會8米高主燈「兔來運轉」　國際燈區、兔兔搗蛋樂園互動區親子high玩到不想回家

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲2023新北燈會「兔來運轉」主燈秀360度起飛超吸睛。（圖／新北市政府提供，下同）

生活中心／新北報導

喜迎兔年新春！想好要去哪裡走春了嗎？2023春節假期又有「史上最長年假」之稱，10天假期休好休滿，捨不得收心沒關係，2023新北燈會大年初五登場，讓你一路high玩到元宵！1/26～2/12，2023新北燈會將於新北大都會公園「熊猴森樂園」盛大舉辦，並邀請日本9縣市參展，以及國際級表演團隊輪番演出。燈會期間每晚上演「兔來運轉」主燈秀，更有「兔兔搗蛋樂園互動區」，親子同樂玩到不想回家！

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

新北大都會公園「熊猴森樂園」為全台最大共融堤坡特色滑梯，2023新北燈會將現場打造成親子遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，新北市長侯友宜表示，新北燈會自2018年起已舉辦4屆，除2021年因疫情停辦外，每年皆吸引逾百萬人次共襄盛舉、廣受好評。今年的燈會「兔來運轉熊猴森」以遊樂園為主題，8米高的主燈「太空兔」搭乘飛碟，可隨著音樂及燈光流轉，360度旋轉與觀眾打招呼，還有各種造型萌兔穿梭會場，為大小朋友帶來歡樂的氣氛，並邀請全台民眾前往賞燈同樂。

八大主題燈區美照拍不完　國際燈區迎賓鳥居彷彿置身東京

民政局長柯慶忠說明，2023新北燈會將於大年初五1/26晚間7點開幕點燈，開幕式特別邀請到陳亞蘭及高爾宣等藝人輪番演出。而八大主題燈區，包括「主燈區」整點秀、融入燈光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、主打親子互動的「搗蛋樂園」、偽出國風的「國際燈區」、樂園等級的「花車燈區」及網美拍照熱點「彩繪燈廊」，每區都相當精彩、值得細細品味。 

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲▼（上）育樂後花園、（下）開運萬事屋，請幫忙增加圖說。

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲▼國際燈區迎賓鳥居彷彿置身東京。 

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲▼濃濃東洋風情的彩繪燈廊，超好拍。 

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

其中，「國際燈區」首次邀請到日本東京都作品「古今相映」參展，以神社鳥居為發想，柱體懸掛藍白燈籠，以及印有東京知名懷舊景點與新潮景點的布幕，正中央的「TOKYO」字樣更會隨著燈光投射變化，展現東京多元迷人的城市魅力。另還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等9個縣市的作品，濃濃東洋風情，一秒偽出國。

兔兔搗蛋樂園互動裝置好玩又好拍　邀請大小朋友一起來搗蛋！

2023新北燈會除了有豐富的花燈可供觀賞拍照，其中，「兔兔搗蛋樂園」區更是讓親子瘋狂，馬戲團、飛天鞦韆等燈組童趣十足，還可以跟拍拍兔玩自拍，相當受親子喜愛，現場也規劃了互動裝置，只要踩踏地燈就會有燈光亮起以及發出樂音，整場不只小孩放電、大人也跟著high玩到停不下來。

▲▼新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲「兔兔搗蛋樂園」讓親子瘋狂，現場也規劃了互動裝置，只要踩踏地燈就會有燈光亮起以及發出樂音。

▲新北燈會。（圖／新北市政府提供）

▲為期18天的新北燈會，邀請多個國際級表演團隊，天天都精彩。 

為期18天的新北燈會，除了主燈秀天天上演，每週還將開箱驚喜人偶見面會，特別嘉賓有巧虎、好想兔、MOMO親子唱跳及企鵝家族人偶，全都是小朋友們的偶像，讓孩子驚呼連連；並有國際級藝文表演團隊身聲劇場、舞工廠踢踏舞團、馬戲之門及媲美樂園等級的花車巡遊等，就是要讓燈會天天都精彩。

除了燈區漂亮、好拍，現場當然也少不了人氣滿滿的「開運市集」，文創商品、傳統美食及可愛的胖卡車⋯⋯等，假日另推出原民文化手作體驗，以及在地生產的小農市集；每週六、日及年節期間再加碼自拍相片氣球活動，每日限量150份。

新北「好運兔」小提燈玩法多　1月29日新北燈會現場首發

▲新北燈會。（圖／新北市政府提供）

 ▲2023新北燈會將於1/29於現場首發「好運兔」小提燈，現場有組裝教學，還有空白提燈供彩繪。

2023新北燈會也將於1/29於現場首發「好運兔」小提燈，本次提燈推出2款造型，長長的耳朵加上圓滿身形，可愛又療癒。民政局長柯慶忠介紹，新北好運兔小提燈玩法多變，不僅是提燈還可當帽子，抽拉前腳兔子的耳朵就會前後擺動，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具，讓人愛不釋手，想第一時間拿到好運兔提燈，就來新北燈會現場，還能體驗提燈彩繪活動！各區公所則預計於2/3、2/4以多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1/29起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，在家中一起手作提燈迎元宵。

2023新北燈會資訊，請上民政局網站查詢：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

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2023新北燈會兔來運轉

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