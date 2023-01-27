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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吃過一次就變「回頭客」！　老饕范雲大安區愛店曝

▲▼范雲 春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲透露，范姜牛肉麵店充滿著各種回憶。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是大年初六的「好日子」，除了要拜拜送窮神，大部分商店和公司行號也會正式開工。民進黨立委范雲從大學就讀台大社會學系開始，後於母校執教多年，一直生活、居住在台北市大安區，她受訪分享多家用餐「口袋名單」，包括位於成功中繼市場的滷味灶、臥龍街的寶飽的店、復興南路上的金鹿早餐，以及信義路上的范姜牛肉麵，都是吃過會一再回頭的店家。

范雲分享多家美食小店，第一家是位於成功中繼市場二樓的滷味灶咖，店家主要販售滷味，因疫情影響，也開始販售便當，特別推薦甜不辣與打拋豬肉便當；第二家是位於臥龍街的寶飽的店，這家店是台北教育大學同學的最愛之一，因爲食物好吃又實惠，照顧了顧客的飲食與荷包，而且早午餐皆有販售，在店內用餐，可以感受學生們對店家滿滿的感謝。

▲▼范雲 春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲在推薦店家門口照相留念。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲▼范雲 春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲與「寶飽的店」老闆合影。（圖／范雲國會辦公室提供）

此外，范雲更分享，第三家是位於復興南路一段的金鹿早餐，推薦他們家的熱壓三明治，除了一般葷食，也有奶蛋素餐點可做選擇，「素食最讚的是金沙堅果南瓜蛋，葷食可考慮招牌菜打拋豬蛋！一口咬下，口感飽滿，讓你一整天都很有精神！」

最後，范雲要分享第四家店，是位於信義市場口的范姜牛肉麵。她回憶，范姜牛肉麵是開業至少有50年的老店，建議點好餐後，選幾樣小菜，先小墊腸胃，待牛肉麵上桌，大口咬下鮮嫩多汁的牛肉，這是自己在忙碌問政行程中，會覺得被美食療癒的時刻。

▲▼范雲春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲與范姜牛肉麵老闆合影。她說，這家店是在地傳承50年的好滋味，連里長都推薦。（圖／范雲國會辦公室提供）

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