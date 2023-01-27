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20歲↑妹子面試「媽積極問細節」他傻了！苦主怒：一定不錄取

▲面試（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲應徵妹目測20幾歲，卻還由媽媽陪同面試。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「女生看起來20+，應對很正常。」有網友日前到餐廳吃飯，看到隔壁桌不是在用餐，而是有人要面試外場服務生，忍不住覺得傻眼。因為要應徵的明明是位妹子，卻是妹子的媽媽一直在確認工作細節，，讓原PO不禁納悶，「帶父母一起面試的原因？」引發話題。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他前幾天在某家餐廳吃飯，「隔壁坐了對母女和餐廳經理，正面試外場服務生」，但應徵妹明明看起來已經20幾歲了，「應對很正常，聽對話也提到沒身心障礙，旁邊媽媽一直確認工作細節的問題，覺得滿神奇的= =」，忍不住直問「帶父母一起面試的原因是什麼呀？」

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貼文一出，就有人也不解，「如果上工了，老媽子還要三不五時來看一下嗎」、「可以在附近等，一起進去面試太怪了吧」、「你以為是面試員工，實際上是員工來面試公司」、「如果我是主管，我會受不了」、「如果說父母載來，但在外面等就算了，一起跟進來就真的NG。」

還有網友不禁開批，「怕別人不知道自己是媽寶」、「之前碰到媽寶，結果只要稍微晚下班，爸媽就會打來問小孩的下落」、「真的遇過欸！還是爸媽幫忙回答問題」、「通常這種人遲到請假也是爸媽請，然後說兒子女兒不舒服是不會通融一下喔」、「那種10幾歲的未成年工讀生，家長陪勉強可以接受；20幾歲還這樣，謝謝不聯絡。目前遇到家長打來問職缺的，連約面試都不會約。」

不過，也有人表示，「怕遇到詐騙吧」、「真的不能怪人家，現在園區真的很可怕」、「面試被綁越來越多」、「我碩士畢業找工作的時候，我媽還真的問過要不要陪我去面試XD」、「有些是爸媽硬要跟。」

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