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靠無修正A片狂撈4千萬！社長親自下海當男優　被譽「AV界奇才」

▲宅男（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲嫌犯一邊賺錢一邊與大量女性發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名53歲男子經營A片製作公司，而他與另一名51歲員工因為在A片網站販售大量「無修正影片」遭到警方逮捕。警方指出，兩人不但在網路上募集素人女演員，甚至還會自己下海擔任男優，不法所得超過1億7000萬日幣（約新台幣3935萬元）。據悉，主嫌年輕時就投入A片產業，還曾經獲得新人導演獎，被稱為「AV界鬼才」。

根據《日刊現代》報導，53歲的柴原光在東京都新宿區經營A片製作公司「馬克思兄弟」，兩人因涉嫌自2018年起，在A片付費網站「FC2」以單支1500至6000日幣的價格，販賣353支「無修正（無碼）A片」，不法所得超過1億7000萬幣（約新台幣3935萬元）。

兩人會在推特上募集女演員，或是直接到新宿的歌舞伎町路邊挖角，並以每支10萬至20萬日幣不等（約新台幣2.3至4.6萬元）的報酬，讓對方出演無碼A片。不僅如此，身為社長的柴原自己經常下海擔任男優，而他同時也負責後製剪片等工作。

除了支付給FC2的3成傭金外，剩下的1億1900萬元（約新台幣2754萬元）全都進了柴原光的口袋。他不但能藉此跟大量女性發生性行為，還能大賺一筆。

對於警方調查，柴原堅稱，只是拍攝自己的裸體影片，並沒有對外販售。然而事實上，柴原年輕時曾經在影音出租店工作，23歲時拍攝色情片《真正的天空色》作為導演出道，並獲頒日本色情電影大賞的新人導演獎，此後也持續擔任AV導演，擁有多項代表作。

警方表示，FC2網站經常會出現違法販售「同人AV」的不法行為，但是因為數量過多，防不勝防。

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