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iPhone 15回歸圓角邊？　概念圖讓果粉直呼是「iPhone 6」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲iPhone 15概念圖。（圖／翻攝自IG／Konstantin Milenin）

記者崔子柔／綜合報導

iPhone 14目前採用直角中框，有消息指出，iPhone 15可能會在中框邊緣加上弧面角度，外型看起來就像過去的iPhone 5C、iPhone 6。

設計師Konstantin Milenin日前PO出數張概念圖，表示iPhone 可能回到圓角邊時代，呈現類似2.5D的效果，能更加貼合手掌，接觸面較為柔和，改善了握持感受。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲iPhone 15概念圖。（圖／翻攝自IG／Konstantin Milenin）

不少網友看見圖片，認為比較喜歡目前直角邊的俐落感，也有人認為，iPhone出完幾代直角邊又回到圓角，科技搞半天，本質卻是在換殼。也有人開玩笑說，「 iPhone 6」、「 iPhone 15概念圖出來了，但我還在等 iPhone 14預購到貨」。

▲▼iPhone 6,iPhone 6 Plus（圖／記者周宸亘攝）

▲iPhone 6。（示意圖／記者周宸亘攝）

雖然距離發布日期還有一段時間，但iPhone 15相關的傳言也在網路上流傳，根據LeaksApplePro先前爆料，iPhone 15 Ultra將採用鈦金屬的外殼，並且內鏡頭升級為雙鏡頭，起售價可能上漲，從1299美元起跳，比目前的旗艦機iPhone 14 Pro Max多出200美元。

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