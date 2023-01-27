LINE「這功能」讓妹子心寒喊敷衍！兩派戰翻了：總比已讀好

▲原PO不喜歡別人只在對話框按讚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE與好友聯繫情感，比起以往常討論的「不讀不回」和「已讀不回」哪個比較討厭？日前則有女網友發文表示，她真的很討厭別人只按讚LINE的「對話框」，感覺很敷衍！貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「會討厭別人按line的對話框讚嗎」為題發文，提到LINE有對話框按表情的功能，她不是討厭別人按對話框讚，而是受不了她已經認真回覆，對方卻只按讚敷衍人。

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原PO舉例，她有個朋友之前打很長串的訊息給她，她也都認真回覆，然而，對方接著就只在對話框上按讚，沒再傳其他內容。對此，她坦言有種被利用的感覺，因為好友抒發了心情，她也回覆了，結果對方卻只按讚、連一句話也不回，好似在敷衍她。

對於這樣的情況，原PO說已經不是第一次發生，因為不知道是不是自己想太多，因此她就好奇大家的看法。

貼文曝光後，一票網友表示，「這還好吧？後續也沒其他話題了，就此打住啊」、「不知道要回什麼吧，覺得總比已讀好」、「就沒話說的時候按一下，表示已閱」、「又不是談正事在敷衍你，本來每個人就有自己的生活重心，對你的心情和日常不會太理會這個很合理」、「我反而很喜歡這個功能欸！甚至和周遭人都會瘋狂祈禱哪天可以按怒」。

▲長按即可回表情符號，但限7天內的訊息。（圖／記者周亭瑋攝）

也有網友理解原PO感受，「我懂你，這種沒得到反饋的感覺很差，但顯然有些人不懂，下次你就不用太用心回這麼多了」、「我也會莫名討厭人家按那個符號，我有一次跟朋友大吵架，雙方都很氣的那種，但她還一直給我按讚，到底想怎樣」、「我也不喜歡這樣，不是他按不按愛心的問題，是他好像有話想講就對你劈哩啪啦講一堆，然後抒發完心情就閃，搞得好像你是他的情緒發洩口一樣」、「同意！我都回了你一大串訊息了，結果你給我點讚，然後就沒回了」。

事實上，「聊天室表情符號」功能已推出好一段時間，凡是LINE電腦版 7.3（含）以上、手機LINE版本為11.11.0（含）以上，iOS、Android系統皆適用。該功能只要長按文字訊息或圖片，就會跳出表情符號的選項，不過只能回應7天內的訊息。