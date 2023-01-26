點名「交通粉專」是認知作戰！愛台男被轟到關留言：社會實驗

▲許多網友、粉專關心台灣交通問題，卻有人認為這是「認知作戰」。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣交通亂象被外國媒體形容是「行人地獄」。根據統計，去年1至10月事故共發生30萬多次、死亡2560人、受傷40萬多人，引起許多民眾討論。對此，一名愛台網友發文指出，近年有許多交通粉專出現，質疑是「認知作戰」，被網友罵翻，最後他才改口是無心的「社會實驗」。

該名男網友在個人臉書以公開貼文的形式PO文，他發現近年來出現許多專門罵台灣交通的臉書粉專，某些粉專的追蹤人數不多，還會「互相支援」，只要有人發出無腦的主題挑戰，就會有許多粉專一起助陣。

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原PO表示，這種針對台灣國情攻擊的行為，就跟中國的認知作戰是同一套方式。他認為，這種行為可能對政治或選舉不會有太大的實際影響，但長久下來會達到累積民怨的效果，「大家可以觀察一下，因為幾乎這類粉專每個幹的事都是一樣的，而且都很愛用歐洲及日本當做例子。」

原PO也在貼文下方PO出截圖，內容多為討論路權、分享行車紀錄器的臉書粉專。此外，歷史系百萬YouTuber Cheap也意外被截圖上榜。

▼男網友點名「交通粉專」是認知作戰。（圖／翻攝臉書）



網友看完紛紛留言，「他們還會搜尋關鍵字，一起出征不合己意的臉友」、「就是存心分化民主國家的人民與政府，挑起彼此的仇恨，讓民主看起來很糟糕。共產黨的認知作戰伎倆」、「一堆粉專在取暖，交通就會改善？這麼愛靠腰，這麼有意見是不會去跟你們支持的議員和立委陳情嗎？」

也有人說，「抓到了，有人不想承認問題存在」、「把你口中的交通粉專換成側翼也一樣啊」、「但台灣的道路交通設計真的爛」、「笑死，不想被違規撞死就是認知作戰？」「笑死，害死人的陋習不改，全部推給認知作戰，台灣價值比辱華還會玩」、「覺得這篇證據論証很糟，反倒成分化台灣、製造民眾對立、阻止台灣交通安全改善的言論」。

▼Cheap認為「認知作戰」被濫用 。（圖／翻攝臉書）



針對被點名一事，Cheap也以「原來關心台灣交通等於中共同路人」為題發文表示，「這咖不是智商堪慮的台派豬隊友，就是最高端的共匪間諜，專門敗壞台派名聲，真台派應該抓出來唾棄。有些極端的側翼蟑螂跟小粉紅沒兩樣，渾身都是G點，整天玻璃心炸裂，腦子大概裝屎只會講認知作戰，沒別的詞彙了喔？現實中大概也是憤世嫉俗的低端魯蛇。認知作戰真好用，根本不用檢討，反正都是別人的錯，選戰敗選->認知作戰，行人地獄->認知作戰，房價太高->認知作戰，少子化->認知作戰。被炮到關留言有夠可憐，你側翼嘴秋的霸氣呢，歡迎各位加入『反攻大路』這個社團，你才知道台灣道路設計有多爛。」

對此，原PO也再次發文表示，他的發文是為了得到資訊回饋及社會實驗；他指出，並非所有的交通粉專都有問題，也針對較大、創設歷史久及有跟地方民代聯繫推廣的粉專道歉，強調他內文提及的是特地帶風向的粉專，「人類每個都是好騙難教，包括我自己也沒有不同」、「畢竟每個人都有自己比較在意且不容挑戰的地方，而很多媒體跟有心團體就是不斷的在不同的場域上去試圖把議題解釋成他們希望的樣貌。這時候你如果不能冷靜下來、思考一下，那你就是上當了。」

▼原PO事後表示發文是社會實驗。（圖／翻攝臉書）

