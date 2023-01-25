今天初四「靠2招」一整年賺翻天！主動摺棉被還能添福

▲初四迎神，開運大絕曝光了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

大年初四又稱「接神日」！命理師「雨揚」指出，今（25）日是諸神從天庭回到人間的日子，更是迎接財神、家神的好日子，因此不宜出遠門，小心錯過神明賜福的機會。對此，雨揚老師也分享2個開運大絕招，像是地毯底下擺7枚50元，就能一整年賺翻天；另外可替家人疊服添福，也替自己增添好運。

雨揚老師在臉書粉專表示，初四的重點就是接神祭祀，俗話說「送神早，接神晚」，因此大家可在下午拜拜祈福，越隆重越有喜慶之氣，能帶旺全家的好運，若住宅條件允許的話，可放鞭炮迎接神明回歸。另外，初四也是分享喜氣的日子，多多分享供品、食物給親友鄰居，廣結善緣也能讓財神容易主動上門賜福。

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雨揚老師也分享2個開運撇步，第一、腳踏墊底下放7枚50元硬幣，猶如在家門口布了「招財七星陣」，象徵雙腳踏入來，富貴帶進來的寓意，能帶來賺翻天的好運；第二、主動疊服，為家人添福，早上起來把棉被、衣服摺好疊好，整理的過程中，可在心裡默唸名字「為OOO疊福，祝OOO天天享福」，讓關愛家人的心變成他們的福氣，也替自己增添好運。

最後，雨揚老師也點名初四福星3生肖，包括馬、兔、豬；沖煞生肖為牛；財神方位正南；開運顏色為粉紅色。