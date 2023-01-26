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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

差很大？8位政治人物清澀照曝光　「這人」差最多網喊：回不去了

▲▼八位政治人物青澀照。（圖／翻攝自侯友宜、王世堅、韓國瑜、鄭文燦、吳欣岱、吳欣盈、蕭美琴、范雲臉書）

▲八位政治人物的青澀照。（圖／翻攝自侯友宜、王世堅、韓國瑜、鄭文燦、吳欣岱、吳欣盈、蕭美琴、范雲臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2022九合一大選亮點除了地方公職人員選舉外，還有18歲公民權的修憲複決案公投也備受關注，許多政治人物皆分享了自己年輕時的照片來支持18歲公民權。雖最後這項公投案未達同意門檻沒有過關，《ETtoday新聞雲》仍整理了八位政治人物的「18歲照大對比」，有人昔今對比「截然不同」，也有人氣質、容貌幾乎沒變。

一、韓國瑜／前高雄市長

韓國瑜於臉書上秀出自己年輕時穿軍裝的照片，並幽默寫道，「如果我當年有十八歲公民權，我會支持開放髮禁的候選人，珍惜我有秀髮的好時光。」

▲▼韓國瑜昔今對比照。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜昔今對比照。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

二、吳欣盈／民眾黨立委

「每個人都有18歲」，吳欣盈貼出自己當年擔任大提琴首席，代表學校去參加東協美國學校的國際比賽的照片，大讚「年輕真好，我挺18歲公民權！」照片中吳欣盈優雅的氣質與燦爛的笑容和現在的她一模一樣。

▲▼吳欣盈昔今對比照。（圖／翻攝自吳欣盈臉書、記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈昔今對比照。（圖／翻攝自吳欣盈臉書、記者屠惠剛攝）

三、鄭文燦／前桃園市長

鄭文燦秀出自己18歲大學聯考的准考證，指出18歲的他正準備進入下一個求學階段，有很多事情想做、有很多理想要實踐，希望能讓更多年輕世代能參與公共事務。但此文一出也有大批網友歪樓留言，「太瘦了吧」、「回不去的身材」、「這幾年到底經歷什麼」。

▲▼鄭文燦昔今對比照。（圖／翻攝自鄭文燦臉書、記者黃國霖攝）

▲鄭文燦昔今對比照。（圖／翻攝自鄭文燦臉書、記者黃國霖攝）

四、吳欣岱／基進黨台北黨部主委

吳欣岱貼出自己武陵高中時的制服照，表示自己高中三年非常快樂，因班上感情很好，雖然是資優班但不會因為成績勾心鬥角，當時每天放學都會去打排球，打完再搭公車回家。此文一出不少網友都留言都大讚「又可愛又是學霸！」

▲▼吳欣岱昔今對比照。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲吳欣岱昔今對比照。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

五、侯友宜／新北市長

侯友宜秀出自己大學四年級於警大校門口拍的照片，當時的他與現在不同，留著一頭濃密黑髮，他也透露自己現在留平頭的原因，全因太太任美鈴的一句話，因為太太擔心他當刑警，常常與嫌犯近距離搏鬥，因此，為避免被歹徒抓髮反制，他開始留小平頭，一留就是41年，再沒改變過。

▲▼侯友宜昔今對比照。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜昔今對比照。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

六、范雲／民進黨立委

「18歲，是我人生改變非常大的一年」，范雲曬出自己年輕時的照片指出「他們18歲想的，比我們以為的多很多」，文中也敘述了她當年參與學運、追求民主的經歷。

▲▼范雲昔今對比照。（圖／翻攝自范雲臉書）

▲范雲昔今對比照。（圖／翻攝自范雲臉書）

七、蕭美琴／我國駐美代表

蕭美琴貼出自己的高中畢業照，表示「18歲那年很天真」，但也很認真、熱情地開始接觸國際政治和社會政治正義議題。此文一出網友也紛紛留言大讚，「18歲到現在還是一樣漂亮」、「好美好清純！意圖使人戀愛」、「美女無誤！」

▲▼蕭美琴昔今對比。（圖／翻攝字蕭美琴臉書）

▲蕭美琴昔今對比照。（圖／翻攝字蕭美琴臉書）

八、王世堅／民進黨台北市議員

有「台版恰吉」之稱的王世堅曬出自己18歲的青澀照，喊話「社會更活力，台灣更年輕，台灣年輕人加油」。此文一出馬上引發網友熱議，「一看就知道是幹大事的人物」、「可愛版恰吉」、「堅哥是叫你拿18歲的照片不是拿12歲的啦！」

▲▼王世堅昔今對比照。（圖／翻攝字王世堅臉書）

▲王世堅昔今對比照。（圖／翻攝字王世堅臉書）

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