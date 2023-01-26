羅東林管處攜手11單位　編織國土生態綠網...守護小燕鷗棲地

▲▼羅東林管處日前邀集相關單位召開平台會議，為保護小燕鷗的棲地盡一份心力。（圖／宜蘭縣農業生態發展協會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處為了保護海洋保育類野生動物小燕鷗的棲地，已邀集相關單位召開平台會議，透過小燕鷗繁殖威脅課題討論，透過整合各部門的保育行動，編織生態綠網，有效縫補人與自然和諧共生的環境，讓宜蘭也能為國際上重要的保育類鳥類盡一份心力，及作為2023年度執行小燕鷗保育行動依據。

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羅東林管處表示，宜蘭的海岸線由於地理位置及環境特殊，是國際遷飛候鳥小燕鷗的重要繁殖棲地。鳥類的覓食與繁衍後代是生命中最為重要的工作，它們需要一個能充份供給食物，安全繁殖、休息庇護的場所；羅東林區管理處經盤點保育議題與棲地空間，在宜蘭縣內指認的「蘭陽平原濕地暨溪流保育軸帶」中，發現小燕鷗繁殖棲地面臨了野狗侵擾、人為干擾、四驅車輛輾壓等威脅。

但是土地空間管理、及業務的推動屬多個權責單位，需透過跨域（跨空間、跨部門、跨專業）合作，以及在地資源對策的連結，方能解決困境。

為此，羅東林管處日前邀集了相關權責的公部門及在地、關心小燕鷗生態的相關團體，包含海洋委員會海洋保育署、宜蘭縣政府農業處、宜蘭縣政府水利資源處、宜蘭縣動植物防疫所、宜蘭縣政府環境保護局、經濟部水利署第一河川局、財政部國有財產署、宜蘭縣野鳥學會、宜蘭縣無尾港文教促進會、財團法人人禾環境倫理發展基金會、社團法人宜蘭縣生態農業發展協會，共同研商小燕鷗保育的策略，透過整合各部門的保育行動，有效縫補人與自然和諧共生的環境，讓宜蘭也能為國際上重要的保育類鳥類盡一份心力。