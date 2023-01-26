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60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

▲台中醫院林建良醫師表示，蜂蜜不但不會治療糖尿病，反而還會造成高血糖。（圖／台中醫院提供）

▲台中醫院林建良醫師表示，蜂蜜不但不會治療糖尿病，反而還會造成高血糖。（圖／台中醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲陳姓婦人患有糖尿病史，10多年來一直控制得很好，不料卻出現頭暈、口渴，趕緊到台中醫院急診，醫師發現是因為血糖急速升高引起「高滲透壓高血糖症」，經緊急處置後已無大礙，但為何會突然出現症狀？就醫檢查後赫然發現，引起陳婦血糖升高的元凶，竟是誤信號稱天然且可治糖尿病的蜂蜜。

新陳代謝科醫師林建良提到，陳姓婦人在台中醫院就診10多年一直都是「乖乖牌」，「她在控制飲食上其實滿認真的，所以一開始患者跟我也百思不得其解。」直至陳婦無意間提到最近吃很多仙草，林順勢問她怎麼吃，陳婦說加了「天然的蜂蜜」，結果真相大白，蜂蜜就是引發高血糖的凶手。

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「許多罹患糖尿病的長輩，誤以為蜂蜜是天然的食品，再加上許多食品廣告或文章推波助瀾，就以為食用蜂蜜不會讓血糖升高，甚至覺得它有抑制糖尿病的功效。」但事實上，蜂蜜的主要成份是葡萄糖和果糖，食用後仍會造成血糖迅速飆高，進而造成高血糖及其併發症，所以應該將蜂蜜視為糖的一種，因此也不可能有抑制糖尿病的功效。

林建良解釋，高滲透壓高血糖症多發生於第二型糖尿病患者，是因為血糖突然升得太高，因而造成嚴重的高血糖症狀，糖友若想將糖尿病控制好，除了要控制飲食，規律運動、按時服藥之外，由於現在傳播管道多元，許多關於飲食的錯誤謠言也容易隨著社群媒體而傳播，糖友們如有控制糖尿病上的任何問題，最好多諮詢專業的醫護衛教，避免自己因吃錯東西而引起不適。

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