食蜜新風潮！苗改場研發「固化技術」　讓蜂蜜「如生巧克力般柔滑」





▲苗栗農改場成功研發「固化蜂蜜」技術，可以應用開發多種甜點。（圖／記者楊惠琪攝）



記者楊惠琪／台北報導

除了蜂蜜水、當抹醬，蜂蜜還能怎麼吃？農委會苗栗區農業改良場成功研發「固化蜂蜜」技術，可以把黏稠的蜂蜜固化，顛覆傳統蜂蜜口感，吃起來猶如生巧克力柔滑，除了凸顯蜂蜜的香氣外，還能當成各種甜點餡料，做成蜂蜜麻糬、蜂蜜米香、蜂蜜堅果塔、蜂蜜糕點等。

苗改場場長呂秀英說，蜂蜜是深受國人喜歡的食品，但多數人只吃過龍眼蜂蜜，其實國內還有荔枝、百花、鴨腳木、百花等蜜種，為推廣國產蜂蜜，苗改場花了近三年的時間，成功研發「固化蜂蜜」技術，讓蜂蜜如生巧克力般柔滑，可以用來開發各種蜂蜜甜點，「希望以後情人節送禮，除了巧克力外，也可以送蜂蜜給Honey」。

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呂秀英說，「固化蜂蜜」技術，是利用蜂蜜理化特性，降低水分將結晶蜜轉化為固化蜂蜜，突破市售結晶蜂蜜在室溫容易融化分層的特性，而把易結晶蜂蜜改質成可多元應用的食材，預料會掀起一波「食蜜新風潮」。

呂秀英強調，「固化蜂蜜」加工製程沒有任何添加物，不但不會影響蜂蜜品質，反而更凸顯蜂蜜香氣，而且製程僅需3天，此項技術也是國內首創，商機可期，歡迎廠商來洽談技術轉移。