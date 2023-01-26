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社會 社會焦點 保障人權

男灌完高粱騎電動車上路！遭攔查頭撞地自殘　猛咬警大拇指害截肢

▲桃園市謝姓女子與陳姓男子今年1月間連續竊取劉姓房東屋內所有4款金門高粱酒、集郵冊與外幣等價值十餘萬元，賤賣4萬餘元花用殆盡。（資料照／記者李毓康攝）

▲男子喝完高粱酒後騎電動自行車，遭警攔查後，以頭撞地面方式自殘，還咬傷員警大拇指。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁子皓／花蓮報導

花蓮一名劉姓男子到夜市高粱酒，酒後騎電動自行車上路，因行車不穩且未開大燈遭員警攔查，但他不願配合酒測，與員警發生衝突，以頭撞地面方式自殘，還張口咬傷王姓員警的大拇指，導致王警拇指遠端指節部分創傷性截肢。花蓮地院審理後，依酒駕、傷害等罪，共判處劉男有期徒刑10月，可易科罰金。

判決書指出，劉男2021年11月8日晚間到東大門夜市，在喝完150c.c.高粱酒後，駕駛電動自行車上路，他行經花蓮市府前路與永興路口時，因行車不穩且未開大燈被員警攔查，又因全身散發濃厚酒氣，被要求實施酒測，但他不願配合，與員警發生衝突。

劉男為向員警抗議，以頭撞地面方式自殘，被員警強行帶進警車，然而劉男卻趁機咬王警的左手大拇指，導致大拇指遠端指節部分創傷性截肢。員警將劉載回派出所後，測得劉酒精濃度達每公升0.65毫克。

法官認為，劉男視法令限制、輕忽酒後駕車所可能造成的潛在性危險，經警測得其酒精濃度達每公升0.65毫克，已危害行車安全，還以以口咬傷王警的左手大拇指，影響王日常工作及生活機能活動，因此依酒駕、傷害等罪，共判處劉男有期徒刑10月，可易科罰金，本案還可上訴。

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