初三酒駕撞斷燈桿！肇逃男被逮「醉到無法問訊」　超扯酒測值曝光

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣昨(24日)大年初三下午4時許傳出車禍，一部藍色小貨車由金沙鎮環島北路四段往何埔國小方向行駛，途中因不明原因自撞燈桿，警方到場時駕駛卻不見蹤影，經循線訪查後駕駛周男才到案，一酒測赫見測值竟高達0.89mg/L，嚴重超標，周男更是醉到問訊都無法回答。全案後續依公共危險罪函請金門地方檢察署偵辦。

▲金門小貨車酒駕自撞燈桿。（圖／記者林名揚翻攝）

警方調查，周男昨下午酒後開著藍色小貨車，行經金沙鎮下塘頭時，不勝酒力自撞路旁燈桿，周自知酒駕肇事，心虛逃離現場；警方獲報到場時，周已不見蹤影，經積極追查連繫後，周男才出面到案說明。但周到案時滿身酒氣，經測後酒測值高達0.89mg/L，周男更是醉到無法問訊。全案依公共危險罪函請金門地方檢察署偵辦；另汽車駕駛人駕駛車輛肇事，未依規定處置，將依照《道路交通管理處罰條例》第62條2項，裁處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。

警方提醒，酒駕為全民公敵、人民所厭惡，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，警方除加強路檢取締酒駕外，也再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，如果餐敘可能飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。