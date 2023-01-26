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2023年招財布局　最正財方位在這！放「備長炭」求暴富

記者崔子柔／綜合報導

新年迎來新氣象，每年的風水方位都有不同，若在居家擺設風水好物，運勢便會有所改善。「命理界阿湯哥」湯鎮瑋老師日前就分享，2023年最大財方位在「正南方」，如果正好在廁所，可放備長炭，掛黃金屋，蓮花圖。

湯鎮瑋老師表示，不好的方位怕位在大門、床位、常坐的沙發、廚方、財位，好的方位則怕坐在廁所、垃圾間、陰暗髒亂處，若無法更改，就要做化煞的布局。

湯鎮瑋老師指出，2023年煞方在正東、正西，不利家裡坐東朝西或坐西朝東，煞方西北、東南則不利家裡坐西北朝東南或坐東南朝西北，可掛九宮八卦鏡在門或門片上來化解，要釘釘子的話需選適合動土施工的日子，另也可透過葫蘆化煞。

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▲▼網傳「5種風水」提升工作運。（圖／Unsplash）

▲放置綠色植物在正確方位，也可改善風水。（示意圖／Unsplash）

湯鎮瑋老師表示，2023年最大財方位在正南方，點燈或放置聚寶盆、貔貅、琥珀、水晶、綠色植物都有招財作用，若財位剛好在廁所，可放備長炭，掛黃金屋，蓮花圖。

另外，好的方位還有北方喜慶方位，可放風鈴、百子圖、水晶洞、招財聚財物，桃花方西南方則可放9朵玫瑰花招情人、9朵百合招貴人，顏色都以紅、粉色為主，放置9朵或9的倍數。

湯鎮瑋老師指出，文昌方則在中宮，可放文昌筆、文殊菩薩的法相、九宮八卦鏡、琥珀、點燈。

★民俗說法，僅供參考，勿過度迷信。

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