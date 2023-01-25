氣象局再發「18縣市低溫特報」！今晚到明晨下探10°C↓

▲寒流持續影響到明天。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

氣象局16:38持續針對18縣市發布低溫特報，氣象局提醒今(25)日至明(26日)清晨寒流影響，各地夜間清晨非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、宜蘭及金門有持續10度左右氣溫，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，請注意防範。

今(25日)下午至明(26日)上午低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

根據氣象局說明，今天清晨受寒流影響，西半部及宜蘭地區低溫只有7到10度，花東地區低溫11、12度，高雄以北及宜蘭、花蓮局部地區出現5到8度的低溫，而白天冷空氣持續影響，回溫情況有限，北部及宜蘭、花蓮高溫只有12到15度，中南部及台東高溫則在17到19度。另外，水氣逐漸減少，只有基隆北海岸、大台北東側、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

明天周四（26日，大年初五）清晨仍受寒流影響，各地天氣依然寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，各地白天氣溫可以來到20度左右；各地大多為多雲到晴，只有東半部地區及北部山區有零星降雨。

不過，周五（27日，大年初六）寒流南下，各地天氣再度轉冷，此波冷空氣將持續影響到周日（29日，大年初八），這段期間各地天氣寒冷；周五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，周六、周日降雨範圍逐步縮小，周六只剩下東半部及大台北地區有局部、零星的降雨，周日縮至花東地區有零星降雨。

▲▼氣象局說明未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）



