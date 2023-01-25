快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

▲初四「冰凍番薯」再現。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

寒流發威，中央氣象局觀測，今天（25日）大年初四清晨全台最低溫出現在嘉義市東區的5度。氣象專家吳德榮提醒，初四至初五清晨「強寒流」籠罩，天氣極寒冷，初六起另一波「乾寒流」。

氣象局持續對全台22縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼寒流今天持續影響。（圖／氣象局）



氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至嘉義、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、台南沿海空曠地區及桃園、新竹地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局表示，今晨是寒流影響最明顯的時候，西半部及宜蘭低溫只有7到10度，花東地區11、12度，高雄以北及宜蘭、花蓮局部地區出現5到8度低溫，而白天冷空氣持續影響，回溫情況有限，北部及宜蘭、花蓮高溫只有12到15度，中南部及台東則在17到19度；水氣逐漸減少，只有基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初四至初五清晨「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣極寒冷，要注意保暖防寒害，西半部大多晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率；初五白天冷空氣減弱、天氣回暖，各地晴朗舒適、晚仍偏冷。



吳德榮提醒，初六至初八清晨又有一波寒流南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在「強輻射冷卻」加持下，初七、初八清晨仍有挑戰入冬低溫的條件，初六北部及東半部有局部短暫雨，初七、初八各地晴朗穩定；初八白天起冷空氣減弱，氣溫回升、夜晚仍很冷。



吳德榮分析，下周一至下周二晨另一股乾冷空氣影響，白天在陽光下晴朗微涼，夜間強輻射冷卻加持，仍有極低溫出現的機率；下周二白天起冷空氣減弱，天氣晴朗，氣溫回升，夜晚仍很冷。