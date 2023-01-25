今晨4.9℃！年假剩一半「把握這天」　下波寒流再襲

▲初四「冰凍番薯」再現。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

10天春節連假剩一半，寒流持續發威，中央氣象局觀測，今天（25日）大年初四清晨全台最低溫出現在嘉義市東區的4.9度。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，今天白天開始緩回溫到周四初五，初五應該是僅次於初一舒服的一天，早晚較涼、白天回溫；周五到周日又有一波冷空氣接近，再度降溫，有機會接近到寒流等級，但仍比不上這波的冷。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，初六至初八清晨又有一波寒流南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在「強輻射冷卻」加持下，初七、初八清晨仍有挑戰入冬低溫的條件。

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氣象局表示，今晨是寒流影響最明顯的時候，西半部及宜蘭低溫只有7到10度，花東地區11、12度，高雄以北及宜蘭、花蓮局部地區出現5到8度低溫，而白天冷空氣持續影響，回溫情況有限，北部及宜蘭、花蓮高溫只有12到15度，中南部及台東則在17到19度；水氣逐漸減少，只有基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

▼今天寒流持續影響。（圖／氣象局）



氣象局也持續對全台22縣市發布「低溫特報」：

►今上午至白天低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。