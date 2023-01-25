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捕蜂捉蛇由單一廠商執行　全年無休為民服務不打烊

▲台南捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休為民服務更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休為民服務更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市的捕蜂抓蛇自2020年全部移由農業局處理，自2021年便有重大突破，2021年至2023年均委託單一廠商專責處理，民眾通報窗口不再混淆，市長黃偉哲表示，捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休，為民服務更便利。

▲台南捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休為民服務更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕說，捕蜂捉蛇併案處理，服務品質不縮水，捕蜂服務時間延長為每日上午6時至深夜24時，接獲民眾通報2小時內到達現場評估，摘除的原則，若蜂巢位於校園、公共空間或已有民眾遭受蜂螫時，應立即完成摘除；若是虎頭蜂但無上述原因，廠商必須向民眾說明虎頭蜂習性，於下午17時後進行摘除；若非虎頭蜂，且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，廠商應於接獲通報起24小時內完成摘除。捉蛇服務則是全天候不打烊，並自接獲通報起2小時內至現場完成捕捉。

▲台南捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休為民服務更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，廠商配合農業局執行捕蜂業務，必須顧及民眾財產安全，若執行前預估有破壞風險，應徵詢民眾同意後才執行。捉蛇會要求廠商在最短時間內完成，請民眾安心。市民若需要捕蜂捉蛇服務，可洽捕蜂捉蛇通報專線：0965-565-980；市民服務熱線：1999；市府農業局免付費專線：0800-241314。

▲台南捕蜂捉蛇單一廠商專責處理，全年無休為民服務更便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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