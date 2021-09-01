捕蜂捉蛇1年4千件！花蓮消防局委外辦理　報案電話119不變

▲花蓮縣每年捕蜂捉蛇案件數將近四千件，將業務回歸專業，可減輕一線同仁工作量，更專注於消防任務。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣捕蜂捉蛇案件過去由花蓮縣消防局負責執行，基於專業考量，捕蜂捉蛇業務應回歸農政業管，經花蓮縣消防局、花蓮縣政府農業處及花蓮縣議會協調討論，將委託專業廠商執行捕蜂捉蛇業務，並自2021年9月1日起開始執行。

▲▼過去向來由花蓮縣消防局負責執行的捕蜂捉蛇案件，並自今年9月1日起，委託專業廠商執行。

過往民眾因為對消防單位的信賴及消防分隊的普及，遇有捕蜂捉蛇案件多直接尋求消防人員協助，久而久之便形成慣例。其實捕蜂捉蛇非消防本業，且嚴重影響分隊戰力，實有將業務委外辦理之必要性。

花蓮縣消防局於今年4月8日與花蓮縣政府農業處召開捕蜂捉蛇合作協調會議，會議決議由農業處向中央申請補助經費，並由消防局委外辦理捕蜂捉蛇為民服務勞務採購。今消防局已完成採購程序，捕蜂捉蛇業務將轉移至必麥農牧科技股份有限公司辦理。日後民眾若遇到蜂蛇案件，仍請統一撥打119，由消防局指揮中心將案件轉移至必麥農牧，並由該公司派遣專人前往現場處理。必麥農牧於花蓮縣內共設置3個大隊（花蓮市、光復鄉、玉里鎮）及13個分隊，集中管理出勤所需裝備器材。另必麥農牧今年8月31日亦已完成派遣人員教育訓練，業務移交後便可正式上線執行派遣任務。

消防局長林文瑞表示：花蓮縣內每年捕蜂捉蛇案件數將近四千件，若能將業務回歸專業，便可減輕一線同仁工作量，使同仁更專注於消防三大任務：「預防火災、災害搶救、緊急救護」，期望同仁能提供更優質的服務，為守護花蓮民眾生命財產安全而努力不懈。

►腦公！你不可以賴帳喔